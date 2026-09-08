Un vistazo al primer hotel 5 estrellas de Murcia, que abre sus puertas mañana en plena Feria

El antiguo hotel Arco de San Juan vuelve a abrir sus puertas mañana, en plena Feria de Murcia y en pleno centro de la ciudad, transformado en el primer 5 estrellas de la urbe.

Además, el ahora llamado Royal Hideaway estrenará el primer 'rooftop' bar -o terraza panorámica- de Murcia, espacio dotado de piscina y que ofrecerá vistas a edificios como la Catedral y la iglesia de San Juan.

El proyecto, resultado de la alianza entre Grupo Fuertes y Barceló con una inversión que supera los 17 millones, pone a disposición del público 70 habitaciones de lujo con precios que oscilan entre los 300 y los 1.000 euros, así como una zona gastronómica, abierta a toda la ciudadanía y asesorada por el dos veces estrellas Michelín, Juanlu Sánchez.

Así es por dentro el primer hotel cinco estrellas de Murcia: lujo, piscina y vistas a la Catedral / Juan Carlos Caval

Apertura escalonada

Gaspar Sáez, director del Grupo Barceló en Murcia, señaló la fecha de inauguración como "un día muy soñado", en el que se pondrá a funcionar el primer 5 estrellas de la ciudad, fruto de "una historia de esfuerzo entre las familias Fuertes y Barceló".

Sáez destacó, además, que esta iniciativa supone "una oferta gastronómica muy importante para la ciudad y para el murciano", que estará operativa este miércoles junto a las primeras habitaciones que se lanzan al mercado, que rondan el medio centenar.

La zona gastronómica que abrirá sus puertas este miércoles es la denominada Ocra, arco al revés, nombre seleccionado porque no querían perder la antigua denominación de Arco de San Juan, explicó Sáez.

Ocra, ubicada en la planta baja del horel, acogerá a casi medio centenar de comensales y ofrecerá una cocina con productos murcianos, asesorada por Juanlu Sánchez y con Pablo Rodríguez como jefe de cocina.

La oferta gastronómica se completa con la terraza, Royal Heaven, aunque esta instalación exterior abrirá "cuando pase un poquito el calor", matizó el director de Grupo Barceló, en concreto, el día 16, una vez pasada la Feria.

El Royal Heaven es una propuesta pensada para que "los murcianos disfruten del tardeo", en la que se ofrecerá una gastronomía "distinta" a la de Ocra, matizó Sáez, y estará "dedicado a la tapa de Murcia".

Este espacio contará con acceso independiente desde la plaza de San Juan y se podrá acceder a través de reservas.

Además, el hotel pone a disposición de los huéspedes otros servicios, como un gimnasio y una sala de reuniones destinada a acoger encuentros empresariales y eventos sociales.

Espacios

Aunque el inmueble no se encadena a ningún estilo, casa muy bien con el escandinavo, en el que priman los espacios amplios y los colores claros con detalles y mobiliario en tonos madera.

Pero los relieves en las paredes junto a los colores y estampados de algunos muebles y decoraciones le dan un aire que se podría calificar más de 'vintage'.

Las habitaciones estándar cuentan con dos espacios diferenciados y separados por un tabique dotado con televisiones panorámicas a ambos lados. Una mesita con cafetera da la bienvenida a la zona con sofás y, tras el tabique, se encuentra la cama. Y la habitación se completa con un baño revestido en mármol.

Por su parte, las habitaciones deluxe superior disponen de una entrada y un baño más amplios y prescinden del tabique. Los precios de salida rondarán los 200 euros y la habitación más cara "dependerá de la temporada", detalló Sáez, aunque podrá llegar a los 1.000 euros.

Para el primer día en marcha, ya se han reservado unas 20 del medio centenar de habitaciones que se ofertan al público en un inicio. "Mañana empezamos más tranquilos", indicó Sáez, quien estimó que la ocupación este miércoles se situará entre los 40 y 50 huéspedes. Y será a principios de octubre cuando el hotel "estará al 100 por 100", con todas las habitaciones y espacios en marcha.

Turismo y empleo

Y, en el plano económico, el hotel generará 70 empleos directos una vez esté en funcionamiento, detalló Sáez. Un empleado por cada habitación del hotel porque, "cuando se habla de lujo", un buen servicio es uno de los pilares esenciales, resaltó Sáez.

"Creo que esto le viene muy bien a Murcia, porque va a ayudar a elevar el turismo de calidad", destacó, por su parte, Tomás Fuertes, quien señaló que esta apertura solo "es el inicio", pues el proyecto está a cargo Barceló, "una empresa internacional", y "creemos que estamos en buenas manos".

Hoy en día, "no se trata de ser el mejor de Murcia, España o Europa: competimos con el mundo entero", pero "creo que Murcia tiene encanto y posibilidades, y en los próximos 10 años debe crecer a buen ritmo", expresó Fuertes.

Obras de remodelación

Cabe recordar que el edificio está catalogado con grado 3 en el Plan del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHAM), protección que obliga a conservar la fachada y condicionó los trabajos de remodelación, desarrollados a lo largo de unos dos años, con los que se agregaron dos plantas más al inmueble.

De hecho, conservar la fachada fue lo que provocó que tuviera que refranquearse uno de los nuevos pisos construidos, espacio en el que finalmente se ubicarán el 'rooftop' bar y una piscina.

Noticias relacionadas

En total, las obras han supuesto una inversión de 12 millones, a los que se suman otros 5 millones destinados al mobiliario y la decoración. Inversión, destacó Sáez, que ha permitido "recuperar un edificio emblemático de la ciudad y darle un futuro".