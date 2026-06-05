Voltagro avanza a la fase de campo con la ejecución de la estructura agrovoltaica

El proyecto Voltagro ha alcanzado una nueva fase clave con la instalación de la estructura agrovoltaica en una finca del campo de Cartagena, donde el cultivo ya se encuentra en proceso de crecimiento. Este avance permite pasar de la fase de diseño y desarrollo tecnológico a una etapa de validación en condiciones reales, en la que se analizará el comportamiento del sistema sobre el terreno y su impacto en la producción agrícola.

Diseño integrado en la actividad agrícola

El diseño de la instalación combina en una misma superficie, la producción del cultivo y la generación de energía renovable. La estructura incorpora en forma de invernadero, paneles solares móviles controlados por una inteligencia artificial que regula la luz y la sombra en función de las necesidades del cultivo.

El objetivo es optimizar el equilibrio entre rendimiento agrícola, eficiencia energética y adaptación climática.

Este proyecto innovador se diferencia por la instalación elevada que permite mantener la actividad agrícola bajo la estructura sin impedir el paso de la maquinaria. De este modo, Voltagro plantea una alternativa agrovoltaica que no desplaza el uso agrícola del suelo, sino que lo complementa con la producción de energía renovable.

De la fase diseño a la fase de ensayo

Arranca una fase que es determinante para el éxito del proyecto. En la fase actual se comprobará cómo responde el cultivo bajo esta solución agrovoltaica. Durante el seguimiento del ensayo se evalúan variables como el desarrollo de la planta, la producción obtenida, el consumo de agua y fertilizantes, la reducción de la evapotranspiración y la energía generada por la instalación fotovoltaica.

Además de producir electricidad, la estructura está concebida para mejorar la protección del cultivo frente a condiciones climáticas adversas. Su diseño permite modular la exposición solar, generar sombra cuando sea necesario y contribuir a la recogida de agua de lluvia, una funcionalidad especialmente relevante en territorios como la Región de Murcia, marcados por la escasez hídrica y la irregularidad de las precipitaciones.

El diseño combina la producción del cultivo y la generación de energía renovable

«Este avance del proyecto supone un paso significativo para demostrar el potencial de la agrovoltaica como solución aplicada al sector primario. Si los resultados del ensayo confirman las previsiones iniciales, Voltagro podría ofrecer una herramienta viable para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, reducir su dependencia energética y reforzar su resiliencia frente al cambio climático», afirma Juan Pedro García, Director de Operaciones de Konery.

Konery, la empresa murciana especializada en energía renovable participa en Voltagro como responsable ejecutivo en el grupo operativo del proyecto. En la operativa participan junto al grupo de investigación de Ingeniería Agromótica de la Universidad Politécnica de Cartagena, la asociación española APPA renovables, la Universidad de Valladolid y AIMCRA Energía.

Agricultura, energía y gestión del riego en un mismo modelo productivo

Con la estructura ya instalada y el cultivo en marcha, el proyecto entra en una etapa decisiva: la actividad práctica de una tecnología que busca integrar agricultura, energía renovable y gestión eficiente del agua en un mismo modelo productivo. Para el campo murciano, este tipo de soluciones representa una vía de innovación orientada a producir más y mejor, aprovechando los recursos disponibles de forma más eficiente y sostenible.