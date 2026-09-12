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Tres alumnos murcianos irán con España a los mundiales de FP

David Iniesta, Juan García y Noel Contreras formarán parte a finales de mes de la selección nacional para los ‘WorldSkills’ de Shanghái

Los tres seleccionados, junto a sus tutores, coordinadores de FP y el consejero Víctor Marín. | CARM

Los tres seleccionados, junto a sus tutores, coordinadores de FP y el consejero Víctor Marín. | CARM

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La Opinión

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Tres alumnos de la Región representan a España en las competiciones mundiales de Formación Profesional ‘WorldSkills’, que se celebrarán en Shanghái (China) del 22 al 27 de septiembre. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, recibió ayer a los participantes y a sus profesores para desearles suerte en la competición internacional.

Los tres alumnos son David Iniesta, del CIFP Politécnico de Murcia, que ganó el oro en la modalidad de CNC Fresado; Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), que lo obtuvo en Tecnología de la Moda, y Noel Contreras, del CIFP Carlos III (Cartagena), que ganó el oro en Animación 3D y juegos.

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Además, los jóvenes representarán a España en la final europea ‘EuroSkills’, que se celebrará en la ciudad alemana de Düsseldorf en 2027.

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