Tres alumnos murcianos irán con España a los mundiales de FP

Tres alumnos de la Región representan a España en las competiciones mundiales de Formación Profesional ‘WorldSkills’, que se celebrarán en Shanghái (China) del 22 al 27 de septiembre. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, recibió ayer a los participantes y a sus profesores para desearles suerte en la competición internacional.

Los tres alumnos son David Iniesta, del CIFP Politécnico de Murcia, que ganó el oro en la modalidad de CNC Fresado; Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), que lo obtuvo en Tecnología de la Moda, y Noel Contreras, del CIFP Carlos III (Cartagena), que ganó el oro en Animación 3D y juegos.

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Además, los jóvenes representarán a España en la final europea ‘EuroSkills’, que se celebrará en la ciudad alemana de Düsseldorf en 2027.