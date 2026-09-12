Formación
Tres alumnos murcianos irán con España a los mundiales de FP
David Iniesta, Juan García y Noel Contreras formarán parte a finales de mes de la selección nacional para los ‘WorldSkills’ de Shanghái
Tres alumnos de la Región representan a España en las competiciones mundiales de Formación Profesional ‘WorldSkills’, que se celebrarán en Shanghái (China) del 22 al 27 de septiembre. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, recibió ayer a los participantes y a sus profesores para desearles suerte en la competición internacional.
Los tres alumnos son David Iniesta, del CIFP Politécnico de Murcia, que ganó el oro en la modalidad de CNC Fresado; Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), que lo obtuvo en Tecnología de la Moda, y Noel Contreras, del CIFP Carlos III (Cartagena), que ganó el oro en Animación 3D y juegos.
Además, los jóvenes representarán a España en la final europea ‘EuroSkills’, que se celebrará en la ciudad alemana de Düsseldorf en 2027.
- Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia
- Así hemos contado la victoria del Real Murcia frente al Mensajero en la Copa Federación
- Un vistazo al primer hotel 5 estrellas de Murcia, que abre sus puertas mañana en plena Feria
- El ES-Alert será automático en la Región de Murcia ante avisos rojos de la CHS por crecidas
- La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: la Justicia aclara cuándo un vecino puede librarse de pagar una derrama aunque la comunidad la apruebe
- Casting en la Región: buscan figurantes en Murcia para una película que se rodará en noviembre
- Un miércoles pasado por agua: la alerta por lluvias sube a naranja en gran parte de la Región de Murcia
- Más de 60 agentes, 11 registros y 15 detenidos en una macrooperación antidroga en el barrio de La Paz de Murcia