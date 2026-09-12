El temporal hace estragos en el Jardín de Floridablanca de Murcia

El Jardín de Floridablanca permaneció cerrado este viernes mientras varios técnicos municipales y un experto arborista comprobaban el estado de los árboles tras el temporal que anegó el municipio de Murcia el pasado miércoles y provocó caídas de ramas y daños en uno de los Ficus centenarios del recinto, ejemplares protegidos como Bienes de Interés Cultural (BIC).

Aunque fuentes del Ayuntamiento señalaron a La Opinión que el jardín se encontraba cerrado cuando se produjo la caída de la rama, lo que demuestra la eficacia de la monitorización y los protocolos de seguridad.

En este sentido, cabe recordar que los 10 Ficus centenarios cuentan con sensores para prevenir caídas, instalados en 2023, que miden parámetros como el nivel de humedad y de evaporación ambiental en la zona, para saber si el árbol se está resintiendo ante este estrés térmico o está sufriendo un proceso de deshidratación.

Además, desde el Consistorio indicaron que la caída de la rama se produjo de forma progresiva y "no fue brusca". Tras una rotura inicial, la rama fue cediendo, explicaron, ante un "episodio excepcional" de lluvias en el que "cayó mucha agua en muy poco tiempo". Lo que se llama un "fallo progresivo de la estructura".

"Si caen 40 litros cuadrados por metro en una hora, son 40 kilogramos de peso que soporta el árbol", ejemplificaron.

Antecedentes

Sin embargo, a las podas mal realizadas y los cortes en las raíces que ya presentaban los ejemplares de Floridablanca, se suman ahora nuevas ramas caídas en los árboles que pueblan al que se considera el primer jardín público del país, que abrió sus puertas a la ciudadanía murciana en el siglo XIX.

Podas en el Jardín de Floridablanca. / L.O.

Y uno de los árboles afectados es un ejemplar de los históricos Ficus de Floridablanca, catalogados como BIC, que llegaron a Murcia hace más de 150 años desde Australia.

Técnicos municipales revisaron este viernes el Ficus afectado por el temporal. / Israel Sánchez

Cabe recordar que, en mayo de 2023, el Jardín de Floridablanca ya permaneció cerrado porque los técnicos municipales detectaron que los ficus habían comenzado a deshidratarse por la copa, por lo que se les dotó de un sistema de riego independiente por el que cada ejemplar recibe 2.500 litros de agua.

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A esta actuación, se suman los riegos extraordinarios que se realizan en episodios de calor extremo. Aunque muchos de los ejemplares de árboles y arbustos que se encuentran en el jardín muestran todavía signos de deshidratación.