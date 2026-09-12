Gonzalo Hermida y Alejo Estivel pondrán música a la fiesta

Los conciertos que pondrán música a las noches de la Feria de Lorca 2026, del 18 al 27 de septiembre, tendrán como principales escenarios el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda, que acogerá a Gonzalo Hermida o Alejo Stivel, y el Coso de Sutullena, este último con el estreno del ciclo musical ‘Albero X’.

La concejala de Festejos, María de las Huertas García, se encargó de presentar la programación, y destacó que "se dan cita artistas consolidados, artistas emergentes y las sesiones de los mejores DJs. Queremos que cada noche tenga su propio ambiente y que lorquinos y visitantes encuentren propuestas con las que disfrutar de una Feria que volverá a llenar nuestra ciudad de música y de vida".

La programación arrancará el viernes 18 de septiembre, coincidiendo con la inauguración del recinto ferial, con el concierto de Gonzalo Hermida en el Huerto de la Huerta, a las 22.30 horas, uno de los nombres destacados del pop español de los últimos años y también reconocido por su faceta como compositor, con canciones como La ciudad intermitente o Quién lo diría. Tras su actuación, desde las 00:30 horas, la música continuará con DJ Requena, Diego Cano y Pedrofeder. Todas las actuaciones serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

El sábado 19 de septiembre, a partir de las 22 horas, llegará al Huerto de la Rueda Los40 Sessions Feria de Lorca 2026, con Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristian Sanbernardino. A continuación, la noche continuará con Koni Deejay y Diego Cano, también con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Edomingo, a las 23.30 horas, tendrá lugar una sesión de DJ Slow, Diego Cano y Pedrofeder; mientras que el lunes 21, desde las 22.30 horas, tomarán el relevo Diego Cano y DJ Turry. El martes 22, también a las 22.30 horas, será el turno de Koni Deejay y DJ Turry.

Ya el miércoles 23 de septiembre, llegará uno de los platos fuertes: Alejo Stivel, la voz de Tequila, a las 22.30 horas en el Huerto de la Rueda, con temas como ¡¡¡Salta!!! o Dime que me quieres. Tras su actuación, a partir de las 00 horas, la fiesta continuará con DJ Slow, Koni Deejay y Pedrofeder.

El jueves 24 de septiembre, la música continuará en el Huerto de la Rueda con una propuesta que fusionará electrónica y raíces flamencas. A partir de las 23 horas, Marsal Ventura y Alba Dreid protagonizarán una sesión de techno flamenco, llevando hasta el recinto ferial uno de los sonidos más innovadores de esta edición de la Feria. Posteriormente, tendrá lugar la sesión de Diego Cano, DJ Jorquera y Koni Deejay.

El viernes 25 de septiembre, desde las 22.30 horas, el recinto ferial acogerá una nueva sesión con Iván Belmonte, Koni Deejay, Diego Cano y Pedrofeder, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

La noche del sábado 26 estará protagonizada por Sunfest VI Edition, que comenzará a las 00 horas y reunirá en el Huerto de la Rueda a Willi Illiw, Koni Deejay, Iván Belmonte, Pedrofeder y Diego Cano, en una de las grandes citas de música electrónica de esta edición de la Feria, también con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

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La programación musical del recinto ferial llegará a su última jornada el domingo 27 de septiembre. A las 20 horas se celebrará K-Pop The Golden Experience, un tributo a la música K-Pop, y a partir de las 21.30 horas serán Pedrofeder y DJ Slow los encargados de poner música a la última noche de Feria en el Huerto de la Rueda.