ANPE Murcia culmina su XLII Consejo Sindical marcado por la Inteligencia Artificial

ANPE Murcia celebró este sábado su XLII Consejo Sindical, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026/2027 y finalizando así una semana que se ha caracterizado por las reivindicaciones y propuestas para mejorar las condiciones laborales del profesorado y avanzar hacia una educación pública de mayor calidad en la Región de Murcia.

A lo largo de esta semana, ANPE Murcia ha reclamado a la Administración regional medidas concretas que permitan mejorar las condiciones en las que los docentes desarrollan su labor y garantizar una atención educativa de calidad.

Uno de los puestos presentes en el XLII Consejo Sindical de ANPE Murcia / ANPE Murcia

En este contexto, el XLII Consejo Sindical ha centrado buena parte de su jornada en uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente el sistema educativo: la Inteligencia Artificial. Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la necesidad de formar al profesorado y dotarlo de herramientas que permitan «afrontar con garantías» la llegada de la IA a las aulas, aceptando que «ya forma parte de la realidad educativa y está transformando la manera de enseñar, aprender, crear contenidos y acceder al conocimiento», argumenta el sindicato a través de un comunicado.

«La educación del futuro será cada vez más tecnológica, pero no puede dejar de ser humana»

Ante este nuevo escenario, ANPE considera «imprescindible» situar al profesorado en el centro de esta transformación, proporcionándole formación, recursos y criterios que permitan incorporar la IA a las aulas de manera «responsable» y con una finalidad «verdaderamente educativa».

En este contexto, el sindicato ha concebido el Decálogo de ANPE sobre Inteligencia Artificial, pensado «como una referencia para avanzar hacia un uso responsable, seguro, ético y pedagógicamente fundamentado de estas tecnologías», afirman desde ANPE.

El protagonismo del docente

ANPE defiende que ninguna transformación tecnológica puede realizarse de espaldas al profesorado. La incorporación de la IA «debe realizarse desde el conocimiento, la formación y unos criterios comunes que aporten seguridad a docentes, alumnado y familias», establecen.

En este sentido, desde ANPE se señala que «la educación del futuro será cada vez más tecnológica, pero no puede dejar de ser humana».

Otras reivindicaciones

La Inteligencia Artificial no fue el único asunto abordado, y es que ANPE reclamó, entre otras medidas, la reducción de las ratios, situándolas en 18 alumnos en Educación Infantil, 20 en Educación Primaria y 22 en Educación Secundaria y Bachillerato; la reducción de la carga burocrática que soporta el profesorado; un incremento de las retribuciones docentes, teniendo en cuenta que los profesionales de la educación han perdido más de un 25% de poder adquisitivo durante la última década; y un refuerzo de los recursos destinados a la atención a la diversidad, con más orientadores, profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) y especialistas de Audición y Lenguaje (AL).

Asimismo, ANPE Murcia exigió el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad Docente, la implantación del segundo tramo de la carrera profesional, la reducción de los días necesarios para que el profesorado interino pueda percibir las retribuciones correspondientes a los meses de verano y la recuperación de las dos horas lectivas retribuidas para los docentes mayores de 55 años, así como la regulación de los viajes de estudios.

Estas reivindicaciones fueron trasladadas nuevamente el pasado jueves 10 de septiembre al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el encuentro mantenido por el presidente Autonómico de ANPE Murcia, José Antonio Martínez Robles, y el presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá González.

Reconocimiento a la trayectoria y dedicación en ANPE Murcia

Durante el XLII Consejo Sindical se celebró también un acto institucional de reconocimiento a la trayectoria y dedicación a ANPE Murcia, en el que se hizo entrega de la insignia del sindicato a Clemente Hernández Abenza, expresidente de ANPE Murcia durante más de 24 años, e Isabel Sánchez Jiménez, quien desempeñó durante años la responsabilidad del servicio del Defensor del Profesorado de ANPE.

El evento contó también con la asistencia del consejero de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Víctor Marín, quien puso de manifiesto su disposición al diálogo y su voluntad de alcanzar acuerdos «que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal docente», así como su compromiso a «seguir impulsando políticas educativas en mejora de la Región de Murcia».

«Es el optimismo vital del docente lo que hace que esta profesión brille, sean cuales sean las dificultades del momento político y social que toque vivir» Francisco Venzalá — Presidente nacional de ANPE

El Consejo Sindical contó con una amplia representación de ANPE a nivel estatal, y presidentes de ANPE de otras Comunidades Autónomas, entre la que destacó la presencia del presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, encargado de clausurar el acto, quien puso el foco en la necesidad de seguir trabajando para mejorar el sistema educativo mediante «acuerdos sólidos y duraderos». Asimismo, reivindicó la consecución de un Pacto Educativo que permita contar con una Ley Orgánica de Educación estable en el tiempo, fruto del consenso entre todos los grupos políticos y el conjunto de la comunidad educativa.

Venzalá ha querido recordar que es «el optimismo vital del docente lo que hace que esta profesión brille, sean cuales sean las dificultades del momento político y social que toque vivir».