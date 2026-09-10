El nuevo centro de Quantix en Murcia podría estar en funcionamiento a finales de 2027

El nuevo megacentro de microchips que Quantix proyecta en Murcia podría estar operativo a finales de 2027. El proyecto básico de obras, redactado por el estudio murciano Llanes Granados Arquitectos, fue presentado este jueves en la sala de plenos del Ayuntamiento y la intención es que los trabajos de construcción comiencen este mismo año.

En concreto, el proyecto presentado es el del centro que se ubicará en el parque empresarial Murcia Norte, en El Esparragal, instalaciones destinadas a la producción industrial a las que en un futuro se sumará otro espacio dedicado a la investigación e innovación junto al campus universitario, en El Puntal.

Una vez ideado el proyecto, comienza esta misma semana la ronda de contactos con las constructoras interesadas en hacer realidad esta iniciativa, enmarcada en un proceso de licitación privado, según detalló el director de Quantix, José Trigueros, quien también indicó que la intención es que el centro esté operativo a finales del próximo año.

Para Trigueros, este paso supone un gran hito, pues, con el proyecto de obras ya redactado, "dejamos de llamarlo proyecto Quantix para llamarlo simplemente Quantix" y "se están cumpliendo los plazos previstos".

Primer paso: la sala blanca

De hecho, "vamos a poner la primera piedra de Quantix antes de final de año", indicó la secretaria de Estado, María González Veracruz, pues desde el Gobierno estatal se están "acelerando los trámites", matizó.

Y esta primera piedra, concretó la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, será la construcción de la sala blanca, la factoría en la que se crearán los microchips.

La sala blanca se llevará gran parte de la inversión global, de unos 40 millones, y cabe señalar que solo hay dos infraestructura de este tipo proyectadas en el país, en Murcia y Málaga.

Aunque la piedra angular del centro será la sala blanca, las instalaciones contarán también con oficinas y otras áreas de trabajo y de difusión de conocimientos, agregó Pérez.

Asimismo, la regidora explicó que Llanes Granados Arquitectos tomó la imagen corporativa de Quantix como inspiración para ordenar los espacios de este complejo, que se ubicará en el parque empresarial Murcia Norte.

Más soberanía frente a la crisis

María González Veracruz también resaltó que este centro "supondrá un antes y un después en la economía del país".

Y es que, frente a la crisis de abastecimiento de chips, "teníamos que ser más soberanos", expuso la secretaria de Estado, quien recordó la participación del Gobierno español del 49 por ciento, con una inversión de unos 20 millones de euros para hacer realidad una iniciativa.

Iniciativa que "no sería posible sin la calidad del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Murcia", sin la UMU, el talento murciano, las empresas y la inversión pública, enumeró González Veracruz.

Asimismo, la secretaria de Estado incidió en que la Inteligencia Artificial supone "un cambio de era", por lo que el Gobierno estatal está "empeñado en que esa infraestructura y todo lo que la rodea sea una realidad en nuestra industria, economía y universidades".

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En este sentido, cabe resaltar el papel de la Universidad de Murcia (UMU), que permitirá "canalizar" el conocimiento generado en Quantix y "transmitirlo a la sociedad", destacó, por su parte, Samuel Baixauli, rector de la UMU.