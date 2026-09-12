El gasto en casinos crece casi un 13 por ciento en la Región de Murcia

El auge de las apuestas y de la problemática social que conllevan no es ningún secreto. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo Y Agenda 2030 dejan ver que la Región de Murcia no es una excepción. Y es que el gasto en casinos en el territorio levantino se disparó en 12,96% en 2025 con respecto al 2024.

En datos brutos este repunte supone unos 114,57 millones de euros. El crecimiento no tuvo lugar solo en el apartado de los casinos: de acuerdo con el Ministerio, el desembolso en juegos de azar de gestión privada en la Comunidad (casinos, apuestas y bingos) alcanzó los 276,63 millones de euros al cierre del pasado año, lo que representa un 3,55% más que los 267,13 millones del año previo. El del casino fue, dentro de todos los sectores, el que más creció.

Al respecto de este último, la afluencia de público no decayó. Aclaran que se mantuvo en niveles máximos en el Odiseo, único casino operativo de la Región. Este espacio registró 144.489 visitantes a lo largo del año, cifra ligeramente inferior a los 144.678 de 2024.

Imagen de archivo del interior de una casa de apuestas. / EFE

Apuestas presenciales vs. apuestas en línea

Por su parte, el volumen de gasto en apuestas presenciales y en línea experimentó un ajuste interanual del 3%, al situarse en 124,32 millones de euros en 2025 frente a los 128,21 millones alcanzados en 2024.

La modalidad presencial, sin embargo, siguió siendo la preferida por los usuarios que desembolsaron 85,58 millones de euros. El gasto a través de internet fue de 38,74 millones.

Aunque sigue imperando lo físico, lo presencial experimentó una moderada reducción. En la Región decreció de 359 a 357 el número de salones de juego para el cierre de 2025. Las salas de apuesta, por su parte, se mantuvieron en dos recintos.

El bingo se mantiene estable, puesto que los usuarios gastaron 37,74 millones de euros, prácticamente lo mismo que en 2024 (37,49 millones). Todos estos datos se extraen de las cinco salas de bingo en funcionamiento en la totalidad del territorio regional.

Loterías del Estado y ONCE

En el ámbito del juego público y reservado, las ventas de Loterías y Apuestas del Estado en la Región de Murcia aumentaron un 5,8% hasta situarse en 331,32 millones de euros en 2025, por encima de los 313,15 millones contabilizados en 2024.

La Lotería Nacional se mantuvo como la modalidad con mayor cifra de negocio al sumar 215,83 millones de euros, seguida por la Lotería Primitiva y sus variantes, que alcanzaron los 110,68 millones.

Por su parte, la Apuesta Deportiva supuso 4,60 millones de euros, mientras que la Apuesta Hípica y Quíntuple Plus aportaron 0,21 millones cada una.

Por último, las ventas de la ONCE alcanzaron los 99,29 millones de euros en la comunidad durante 2025, superando los 97,10 millones cosechados el año anterior.

Noticias relacionadas

Por modalidades, el tradicional cupón aportó 48,79 millones de euros y el juego activo alcanzó los 18,13 millones. El comportamiento estuvo respaldado por la lotería instantánea o 'rascas', que generó 32,37 millones de euros en el último ejercicio.