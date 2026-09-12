Región
El PSOE exige a López Miras que convoque de manera "urgente" las ayudas a personas con discapacidad y a mayores
Susana Hernández destaca que, años atrás, estas subvenciones se han convocado en el mes de abril, "pero en 2026, estamos ya en septiembre y no se sabe nada de ellas"
La secretaria de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE de la Región de Murcia, Susana Hernández, ha anunciado que el PSRM ha presentado iniciativas en todos los ayuntamientos y en la Asamblea Regional para exigir al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que, de manera urgente, convoque las ayudas individualizadas a personas con discapacidad y las ayudas económicas para personas mayores.
Hernández ha explicado que las familias destinan estas ayudas a gastos sobrevenidos en su vida diaria, como, por ejemplo, comprar una cama articulada, audífonos o adaptar el baño de sus casas.
En este sentido, ha recordado que, años atrás, se han convocado en el mes de abril, "pero en 2026, estamos ya en septiembre y no se sabe nada de ellas".
Además, en la moción, el PSOE pide al Gobierno regional que en 2027 y años sucesivos, estas ayudas se convoquen durante el primer trimestre del año.
“Las familias necesitan esta ayuda para poder afrontar este tipo de gastos y no pueden esperar. El PP se da golpes de pecho con el cuidado de las familias y las personas con discapacidad, pero la realidad es que, como siempre, su falta de gestión deja abandonadas a las personas que más lo necesitan en esta región”, ha señalado la secretaria de Políticas de Estado de Bienestar del PSRM.
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