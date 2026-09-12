El PSOE exige a López Miras que convoque de manera "urgente" las ayudas a personas con discapacidad y a mayores

La secretaria de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE de la Región de Murcia, Susana Hernández, ha anunciado que el PSRM ha presentado iniciativas en todos los ayuntamientos y en la Asamblea Regional para exigir al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que, de manera urgente, convoque las ayudas individualizadas a personas con discapacidad y las ayudas económicas para personas mayores.

Hernández ha explicado que las familias destinan estas ayudas a gastos sobrevenidos en su vida diaria, como, por ejemplo, comprar una cama articulada, audífonos o adaptar el baño de sus casas.

En este sentido, ha recordado que, años atrás, se han convocado en el mes de abril, "pero en 2026, estamos ya en septiembre y no se sabe nada de ellas".

Además, en la moción, el PSOE pide al Gobierno regional que en 2027 y años sucesivos, estas ayudas se convoquen durante el primer trimestre del año.

“Las familias necesitan esta ayuda para poder afrontar este tipo de gastos y no pueden esperar. El PP se da golpes de pecho con el cuidado de las familias y las personas con discapacidad, pero la realidad es que, como siempre, su falta de gestión deja abandonadas a las personas que más lo necesitan en esta región”, ha señalado la secretaria de Políticas de Estado de Bienestar del PSRM.