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Siete mercados semanales se adelantan a este lunes con motivo de la festividad de la Romería de la Fuensanta
Debido a la Romería de la Virgen de la Fuensanta, el Ayuntamiento de Murcia reajusta el calendario de los mercados municipales y suspende la actividad en Cobatillas, La Arboleja y Santa Cruz
Europa Press
Un total de siete mercados semanales adelantan su celebración con motivo de la jornada festiva de la Romería de la Virgen de la Fuensanta, que tendrá lugar este martes, 15 de septiembre.
Así, de conformidad con lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2024 de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y en virtud del decreto municipal de fecha 20 de mayo de 2025, el Ayuntamiento de Murcia ha autorizado la instalación este lunes de los mercados ordinarios de Barrio del Progreso, Cabezo de Torres, El Palmar, El Ranero, Los Garres, Sangonera la Seca y Santiago y Zaraiche. Por el contrario, no se celebrarán los correspondientes a Cobatillas, La Arboleja y Santa Cruz.
"Nuestro objetivo es compatibilizar el derecho al descanso y la celebración de una fecha tan significativa para los murcianos como la Romería de la Virgen de la Fuensanta, que regresa a su Santuario tras la Feria, con el mantenimiento de la actividad comercial en zonas donde existe una demanda clara por parte de vecinos y comerciantes", ha señalado el concejal de Consumo, Jesús Pacheco.
El Ayuntamiento de Murcia ha coordinado, a través de los distintos departamentos implicados, la adecuada organización de la jornada y los mercados que se llevarán a cabo, incluyendo tareas de vigilancia, limpieza, seguridad, iluminación y gestión de residuos. Esta labor conjunta permite mantener la actividad comercial en condiciones óptimas y garantizar la comodidad y seguridad tanto de los comerciantes como de los usuarios.
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