El FC Cartagena mide a un Rayo que compite hasta el final

Todos los ojos están puestos en el Fútbol Club Cartagena. La Primera RFEF mira al conjunto albinegro para ver si es capaz de tener continuidad en ese buen juego que viene desplegando en las dos primeras jornadas de liga. El reto en este arranque de campeonato está en sumar todos los puntos posibles -algo que sólo ha hecho el Villarreal B- y hacerse un hueco en una parte alta que promete emociones fuertes esta temporada. El Cartagena quiere estar ahí. Y para ello tendrá que vencer sin miramientos al Rayo Majadahonda (21.00 horas, Fanplay TV) en su campo.

Un campo de infausto recuerdo para la parroquia albinegra. Allí fue donde se frustró el ascenso de la temporada 2017-18 en una de las tardes más negras del club portuario. Eso no ha impedido que casi cien albinegros se desplacen con el equipo para apoyarlo en el Cerro del Espino. Ocho años más tarde, los equipos se ven las caras en el tercer partido entre ambos de la historia. El primero se lo llevó el Cartagena (2-1) y el segundo fue para los madrileños (1-0).

Después de aquello, ambos han jugado en Segunda y ambos han descendido. El conjunto majariego lo hizo incluso a Segunda RFEF, desde donde ascendió este verano para estar hoy en la tercera categoría del fútbol español. No ha comenzado nada bien con dos derrotas seguidas, aunque las circunstancias de esos dos partidos perdidos importan en la lectura del rival. Cayó contra el Villarreal B (1-2) en el minuto 91 y frente al Ibiza (2-1) en el minuto 92.

El equipo de Guille Fernández tiene problemas en los últimos instantes de los partidos, aunque ha plantado cara a dos proyectos fuertes de la categoría. Por eso no se quiere confiar Íñigo Vélez con su Cartagena, en teoría superior. «Será un partido tan complicado como el resto porque querrán sumar por primera vez», advirtió.

El cuadro portuario llega tras ganar en la primera jornada al Algeciras (1-3) a domicilio y empatar ante el Nàstic (0-0) en casa. Un partido frustrante en el que el dominio en el juego no se tradujo en goles y el Cartagena terminó cediendo dos puntos que tenía a tiro. Necesita «hacer bueno» ese punto con un triunfo en la zona cero del último desastre albinegro.

Para ello cuenta Vélez con varias bajas sensibles. No estará Toni Villa, el mejor jugador de lo que va de liga, debido a molestias musculares que ha sufrido durante la semana y que no le han permitido entrar en la convocatoria. Con él también se caen Mar Jurado, titular en el lateral derecho hasta ahora, y Adri Corral, el lateral que parte como suplente de Nacho Martínez. Perejón y Nacho no tendrán descanso en Madrid y las opciones en ataque se ven mermadas.

Las molestias musculares son culpa de las tres bajas, que se suman a las ya conocidas de Boston Billups y Marcelo dos Santos para condicionar aún más el once del entrenador. No obstante, cuenta el Cartagena con Jean Jules en plena forma, así como Benito Ramírez, que aún no ha disputado ningún minuto. El último fichaje del equipo, Álex Guti, también está físicamente perfecto para entrar en el once y Rubén Serrano regresa tras cumplir los dos partidos de sanción que arrastraba de la temporada pasada.

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Así las cosas, podría formar Vélez con Lucho en portería; Perejón, Imanol Baz, Luca Lohr y Nacho Martínez en defensa; Pablo de Blasis y Jean Jules en el doble pivote; Rubén Richarte y Raúl Dacosta en los extremos; y arriba Marcos Moreno acompañado de Ibán Ribeiro. El Rayo Majadahonda pierde al delantero Manín Gonzaga, que se retiró lesionado en la última jornada.