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'El cabañuelo de Mula' pone fecha a las próximas tormentas en la Región tras acertar las lluvias de este miércoles

Pepe Buitrago prevé 23 al 28 de septiembre la Región de Murcia volverá a sufrir episodios de fuertes tormentas con reventones térmicos e incluso algún tornado

Pepe Buitrago, cabañuelo de Mula.

Pepe Buitrago, cabañuelo de Mula. / L. O.

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Micaela Fernández

Micaela Fernández

Después de una tarde intensa de fuertes lluvias en la Región de Murcia, localizadas en distintos puntos del territorio regional, Pepe Buitrago ‘el cabañuelo de Mula’ afirma que las cabañuelas de agosto pronosticaban tormentas intensas para los primeros días de septiembre.

Del mismo modo mantiene que para finales de mes, del 23 al 28 de septiembre, volverá a registrarse un episodio significativo de fuertes tormentas en la Región que incluso, en algunos puntos irá acompañado de granizo, reventones térmicos y podría registrarse algún tornado.

‘Las DANAS seguirán estando presentes durante el otoño en el Levante y con una intensidad muy virulenta con grandes descargas de agua en poco tiempo, granizo y vientos muy fuertes provocando reventones e incluso algún pequeño tornado, un fenómeno al que no estamos acostumbrados pero que se están produciendo’.

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‘El cabañuelo de Mula’ sigue recopilando información para, en las próximas semanas, tras la luna de octubre poder ampliar los pronósticos climatológicos para los meses venideros. Aun así resalta que el otoño seguirá revuelto con episodios periódicos de lluvias, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas.

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