Palacio de Congresos
FERAMUR llegará a las plazas de la Feria de Día en su nueva edición
Un centenar de expositores mostrarán la mejor artesanía de España del 24 a 27 de septiembre
La XLII edición de FERAMUR, la Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia, abrirá sus puertas del 24 al 27 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos ‘Alcalde Francisco Jódar Alonso’.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil; el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín; y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca, Juan Francisco Gómez, acompañados por el gerente de FERAMUR, Gregorio González; el director general de Artesanía, Rafael Gómez; y representantes de Guadanatura, Artelor y asociaciones empresariales, presentaron ayer el evento.
La cita reunirá a cerca de un centenar de expositores procedentes de distintos puntos de España y desplegará durante cuatro jornadas una amplia programación concebida para mostrar, promocionar, comercializar y experimentar la artesanía a través del contacto directo con quienes mantienen vivos los oficios tradicionales.
La edición de 2026 reforzará especialmente la dimensión experiencial, divulgativa y familiar de la feria. A su amplia zona comercial se sumarán demostraciones en vivo, talleres participativos, degustaciones, desfiles, exposiciones, actividades infantiles y un salón específico de alimentación artesana y gourmet.
Como principales novedades, la artesanía saldrá este año del propio Palacio de Ferias y Congresos para acercarse a las plazas de la Feria de Día de Lorca y se incorporará EcoMURCIA, un nuevo espacio dedicado a la producción ecológica certificada, la artesanía vinculada a materias primas sostenibles y el conocimiento agroecológico.
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