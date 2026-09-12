FERAMUR llegará a las plazas de la Feria de Día en su nueva edición

La XLII edición de FERAMUR, la Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia, abrirá sus puertas del 24 al 27 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos ‘Alcalde Francisco Jódar Alonso’.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil; el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín; y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca, Juan Francisco Gómez, acompañados por el gerente de FERAMUR, Gregorio González; el director general de Artesanía, Rafael Gómez; y representantes de Guadanatura, Artelor y asociaciones empresariales, presentaron ayer el evento.

La cita reunirá a cerca de un centenar de expositores procedentes de distintos puntos de España y desplegará durante cuatro jornadas una amplia programación concebida para mostrar, promocionar, comercializar y experimentar la artesanía a través del contacto directo con quienes mantienen vivos los oficios tradicionales.

La edición de 2026 reforzará especialmente la dimensión experiencial, divulgativa y familiar de la feria. A su amplia zona comercial se sumarán demostraciones en vivo, talleres participativos, degustaciones, desfiles, exposiciones, actividades infantiles y un salón específico de alimentación artesana y gourmet.

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Como principales novedades, la artesanía saldrá este año del propio Palacio de Ferias y Congresos para acercarse a las plazas de la Feria de Día de Lorca y se incorporará EcoMURCIA, un nuevo espacio dedicado a la producción ecológica certificada, la artesanía vinculada a materias primas sostenibles y el conocimiento agroecológico.