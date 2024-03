8M en la Región: "El Poder Judicial ha sido pionero en implementar medidas para la igualdad"

Virgina Bombín es titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia y magistrada delegada de Igualdad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, una figura que se creó en verano de 2021. Bombín es la encargada de coordinar, promover y difundir las actuaciones no jurisdiccionales que son necesarias para ejecutar el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial en el ámbito territorial correspondiente a la Región. En especial, se ocupa de todo lo referente a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y corresponsabilidad. Con motivo del 8M, la jueza Virginia Bombín recibe a La Opinión en dependencias de la Ciudad de la Justicia de Murcia.

¿Se ha conseguido la igualdad en la Justicia murciana?

Los últimos datos estadísticos en el ámbito del TSJ de Murcia revelan una paridad en la distribución porcentual por sexo con un 49,4% de mujeres y un 50,6% de varones, tras un aumento progresivo de representación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos niveles de la Carrera Judicial, incluidos los cargos de nombramiento discrecional.

La jueza Virginia Bombín, en dependencias de la Ciudad de la Justicia de Murcia. / ISRAEL SÁNCHEZ

¿Qué medidas ha puesto en marcha el Poder Judicial en la Región en materia de igualdad?

Con la creación de la Comisión de Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial se planteó diversos objetivos, entre ellos garantizar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las distintas formas de acceso a la Carrera Judicial y sus distintas especialidades.

Además, con el segundo Plan de Igualdad es notable, también, el esfuerzo en facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de juezas y jueces, así como el uso de medidas que favorecen la corresponsabilidad y el reparto igualitario de las tareas de cuidado y atención a familiares dependientes. Y, por último, es muy destacable la formación y sensibilización en igualdad, detección y superación de estereotipos de género, y el enjuiciamiento con perspectiva de género.

"Debemos integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales"

¿Se dan todavía, a día de hoy episodios de machismo, en la Justicia de la Región?

No me constan, el Poder Judicial ha sido pionero en implementar medidas que abogan por garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, a lo que se suma que el contexto social ha evolucionado, por lo que la realidad profesional en la Carrera Judicial es un escenario con igualdad de trato y oportunidades en el desempeño de nuestras funciones.

Eso no quita para que sigamos trabajando en asegurar una formación adecuada en materia de igualdad entre mujeres y hombres, enjuiciamiento con perspectiva de género y violencia sobre la mujer, así como la implantación de la transversalidad de género; también en promover la participación igualitaria de todos los miembros de la Carrera Judicial, mujeres y hombres, en las actividades de formación, tanto en las labores de coordinación, dirección y docencia, como en la asistencia como participantes; orientar las nuevas tecnologías como instrumento para mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; acciones formativas que permiten a los escolares un mayor conocimiento en materia de mediación, igualdad y violencia de género aproximando la justicia a la ciudadanía; o la adopción de medidas que faciliten la adaptación del puesto de trabajo.

Una mayoría que aún no se refleja en puestos de liderazgo Lo decía en 2022 la que fuera ministra de Justicia, Pilar Llop: en la carrera judicial, «la mayoría somos mujeres; sin embargo, esa mayoría no se ve reflejada en los puestos de liderazgo». En el caso de la Comunidad murciana, también hay mayoría de mujeres juezas y fiscales, también abogadas y letradas de la Administración de Justicia. No obstante, queda techo de cristal, pues los líderes siguen siendo ellos: tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como el de la Audiencia Provincial de Murcia son hombres. El fiscal superior de la Región también es varón.

Usted, personalmente, ¿ha notado discriminación por ser mujer y jueza?

Personalmente no he advertido discriminación por ser mujer y jueza en el ámbito profesional; cuestión diferente es que sí he sentido un esfuerzo diferente en el ámbito familiar, en el reparto de roles, en la conciliación de mi vida personal y profesional, percepción que probablemente sea la misma que otras profesionales, mujeres, de mi generación.

¿Qué retos por delante hay, en materia de igualdad, en la Justicia murciana?

Debemos seguir trabajando en conseguir la igualdad efectiva, para ello considero que deberíamos avanzar en el uso que los miembros de la Carrera Judicial hacemos, por ejemplo, de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En esto los datos podrían ser mejores. Hay casos en que se opta por una excedencia ante la aparición de una necesidad especial como el cuidado de hijos menores de edad o familiares dependientes, en lugar de solicitar reducciones de jornada, para compatibilizarlo con la actividad profesional, limitando el impacto a nivel personal, económico y profesional. También debemos desarrollar medidas para integrar la perspectiva de género en la política de prevención de riesgos laborales o abordar otras que permitan adaptar el ejercicio de la actividad jurisdiccional a la edad.

Casi el 75% de la última promoción de la Escuela Judicial, mujeres

¿Qué celebra este 8 de Marzo la Justicia? ¿Cómo lo afronta?

Es una fecha destacada para reflexionar sobre los avances alcanzados en igualdad y los que están por llegar. Un día para sensibilizarnos en la necesidad de abordar los desafíos que como sociedad nos merecemos, para alcanzar la Justicia y la equidad. Y yo lo afronto con ilusión, con la esperanza de que la sociedad concluya que la igualdad en derechos y oportunidades es la semilla del progreso, que somos más libres sin violencia y sin discriminación.

Asesora confidencial frente al acoso

Virginia Bombín no solo es la delegada de Igualdad del Tribunal Superior de Justicia de Murcia: también es la asesora confidencial frente al acoso. Esta figura (que se da en los tribunales de toda España) está contemplada en el artículo 7 del Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia elaborado conjuntamente por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial.

El asesor (o asesora en este caso) confidencial tiene asignada entre sus funciones recibir las quejas de todos aquellos miembros de la judicatura que se sientan víctimas de una situación de acoso, así como apoyarlas, asesorarlas y garantizar la mejor efectividad de medidas de prevención. Todo ello bajo un escrupuloso secreto, como no puede ser de otra forma.

También puede tramitar un procedimiento informal de solución a petición de los afectados para garantizar su derecho a un ambiente laboral sin acoso, sin necesidad de impulsar un procedimiento disciplinario, siempre que los hechos no revistan caracteres de delito perseguible de oficio o mediante querella o denuncia del Ministerio Fiscal, no consistan en violencia y, por su gravedad, trascendencia o por cualesquiera circunstancias concurrentes, no comprometan el buen funcionamiento o la imagen pública de la Administración de Justicia.

Hay paridad

Según los datos que maneja el TSJ de Murcia, referentes al acceso a la carrera judicial, hay un notable predominio de mujeres: el 74,37% de las personas de la última promoción de la Escuela Judicial eran mujeres. Cuatro juezas (y un juez varón) de esta promoción se han incorporado ya a la Región.

Asimismo, destaca la promoción profesional, con incremento de mujeres en las audiencias provinciales: en Murcia, a Pilar Alonso y Concha Roig (antes estuvo María Jover, primera jueza de España y presidenta de la Sección 3) les siguieron Isabel Carrillo, María Ángeles Galmes, Beatriz Ballesteros o María Teresa Gómez.

En Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia hay mayoría de féminas, media docena: Esperanza Sánchez, Pilar Rubio, Gema Quintanilla, Leonor Alonso, Ascensión Martín y Consuelo Uris. Esta última magistrada preside la sala.

En cuanto a la estructura de la carrera judicial, el último informe elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con fecha del año pasado, apuntaba a una casi perfecta paridad en la planta judicial de la Región, con 78 hombres y 76 mujeres. Además, si se segmentan por edad en décadas, las mujeres son mayoría en la veintena, la treintena, la cuarentena y la cincuentena. Sólo en la franja de más de 60 años son más los varones.

En 2005, este mismo informe cifraba la presencia femenina en un 36%. Con la incorporación de las cuatro nuevas juezas, el próximo informe anual de 2024 reflejará una mayoría de mujeres.