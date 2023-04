Ascensión Martín, magistrada en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, tiene claro que la experiencia que dan los años «es un factor muy positivo para la carrera judicial» y no considera que la edad sea un problema, ya que «el trabajo, en la mayoría de los casos, es analizar y examinar documentos, no supone un esfuerzo físico que no puedas realizar».

Martín, portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, tiene 70 años actualmente y ha pedido la prórroga que le permite seguir en activo hasta los 72. Así lo han hecho en la Región, además de ella, cinco jueces y dos juezas más. «Con cierta edad, tú estás en plenas facultades para juzgar a las personas», subraya. La magistrada precisa que «en la mayoría de los países europeos, se valora mucho la sabiduría de las mujeres» de cierta edad, y cita a Christin Lagarde (de 67 años, presidenta del Banco Central Europeo) y Angela Merkel (de 68 años, canciller de la República Federal de Alemania de 2005 a 2021). En España, «en el Supremo, una de las mujeres juristas es Ana Ferrer», la primera mujer (actualmente de 64 años) miembro de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal. Además, apunta Martín, «se ha jubilado a los 72 años Mª Luisa Segoviano, que presidía la Sala de lo Social del Supremo, y la han nombrado magistrada del Constitucional», lo cual implica «una puesta en valor de la mujer con cierta edad». Cruzando el charco, se fija en figuras como la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg, «que tenía casi 90 años». Féminas todas «en plenitud de sus facultades y sabiduría jurídica», sostiene la magistrada de lo Contencioso del TSJ. Volviendo a España, Ascensión Martín comenta que el Poder Judicial «se había planteado que se prorrogase a los 74 años» la edad de jubilación de los jueces, al tiempo que deja claro que, «por supuesto, todo esto es voluntario y para el que esté en perfectas condiciones». "Es distinto si estás cansado o tus circunstancias te invitan a irte de viaje, al campo, con amigos" Hoy en día «gracias a que nos cuidamos más, la gente tiene una expectativa de futuro muy amplia». Además, «para determinados órganos es un mérito el que tú estés con cierta edad: estamos jurídicamente muy bien y tenemos que aportar una experiencia», deja claro. «Aquí, en la Sala, hay un compañero que tiene 40 años y yo que tengo 70», detalla la magistrada, al tiempo que remarca que estas décadas de diferencia y los distintos puntos de vista «enriquecen al órgano judicial, enriquecen a la judicatura». En su caso personal, ha pedido continuar hasta los 72 años porque «estoy muy a gusto en la sala”, aunque admite que quizás no prorrogaría «si estuviese en un órgano con mucho conflicto». «Yo llevé el asunto de la catana y ahora llevo el IVA», comenta, en referencia al caso de José Rabadán, que en el año 2000 mató a sus padres y a su hermana pequeña en Murcia con un sable japonés. Sobre quienes sí optan por jubilarse en cuanto pueden, resalta que «es distinto si estás cansado o tus circunstancias personales te invitan a irte de viaje, al campo, con tus amigos». A la pregunta de si ella se quedaría hasta los 74 años, dice que «depende de cómo me fuese encontrando». «Si tus factores personales y sobre todo intelectuales están en perfectas condiciones y estas a gusto, y si tus sentencias son aceptables, buenas y jurídicamente motivadas, puedes seguir», afirma, para destacar que factores a tener en cuenta son «tu propia personalidad, el órgano donde estés y tus circunstancias», añade. En la Escuela Judicial de Barcelona con un sueldo de 1.700 euros al mes La edad media de los jueces en prácticas en nuestro país es de 29 años. Se trata de jóvenes juristas que han empleado una media de cuatro años y medio en preparar la oposición, y a partir de ese momento empiezan casi dos años de formación suplementaria en la Escuela Judicial situada en Barcelona y como jueces en prácticas tutelados y puestos de refuerzo o sustituciones, hasta que reciben un despacho (destino propio) de manos del Rey. En la actual promoción, el plan docente de la Escuela comenzó el pasado 10 de enero y se extenderá hasta diciembre, a lo que seguirán unas prácticas tuteladas previstas hasta junio de 2024 y la fase de sustitución y refuerzo hasta noviembre. Desde el primer día que entran en este centro, los jueces en prácticas cobran un salario de 1.739 euros brutos mensuales, según los datos recabados en el órgano de gobierno de los jueces, que es el que los abona. C.GALLARDO.