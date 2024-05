José Antonio Andújar, expresidente del Scrats: "El Trasvase no se llegó a inaugurar, aunque sí se celebró el primer envío de 5 hm3 en 1979"

Pepe Andújar es el presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura. Llegó a ser vicepresidente del Scrats e incluso presidente circunstancial en el año 2016, tras el fallecimiento de José Manuel Claver, con el que mantuvo una muy estrecha relación en la defensa del agua. Fue clave en negociaciones a nivel nacional con el ministro Arias Cañete, aunque también negoció, en el inicio de la democracia, con Joaquín Garrigues Walker. Llegó a ser alcalde de Almoradí y también fue el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecorev). Mantiene una memoria prodigiosa para los nombres y las fechas, con anécdotas e historias sobre la historia del acueducto que ha vivido en primera persona.

¿Cuándo entró en la directiva del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura?

En 2006 me nombraron presidente de mi Comunidad de Regantes, la de Levante Margen Derecha del Río Segura. En ese momento estaba de presidente Paco del Amor y los dos habíamos sido compañeros de viajes en los años 80. Fuimos al congreso mundial de cítricos que se celebró en Estados Unidos, vimos universidades en Florida, San Diego, Los Ángeles y todos los regadíos americanos, así como las novedades de las variedades de cítricos con una de las especialistas de cítricos más grande del mundo. Incluso allí conocí a Antonio Cerdá, que estaba terminando sus estudios en una universidad de California y nos conocimos por primera vez.

¿Y cuál fue su vinculación con el Trasvase?

Mi vinculación fue en la época de la UCD, con el ministro Joaquín Garrigues Walker, cuando llegaron los cinco primeros hectómetros cúbicos y en aquella época pude influir. Se realizaron reuniones para que se pudiera terminar el túnel del Talave, que dio muchos problemas por el tipo de tierra. La UCD trabajó mucho para que el Trasvase se pudiera terminar y acabó con la aprobación en el Congreso de los Diputados.

"Estamos celebrando el 45 aniversario, pero el Trasvase cuando se inicia de verdad fue en el año 1933, cuando se presentan las obras para hacer los pantanos de Entrepeñas y Buendía"

¿El primer envío fue de cinco hectómetros cúbicos?

Sí, pero no se llegó a inaugurar. Un día los que lo construyeron le pidieron al ministro los primeros 5 hm3. Y a las cinco de la tarde del 31 de marzo del 1979 llegaron las primeras aguas al embalse de Talave. Fue Anita Perea, la esposa de Enrique Albacete, el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica, la que amadrinó un acto en el que rompió una botella de champán con agua bendita. El Trasvase no se inauguró y la concesión que teníamos que tener del Ministerio aún no nos la han hecho. Las del agua desalada muy rápida, pero las del Trasvase todavía no.

Aunque ese año fue el de la celebración.

Claro, estamos celebrando el 45 aniversario, pero el Trasvase cuando se inicia de verdad fue en el año 1933, cuando se presentan las obras para hacer los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Allí se hizo el primer estudio serio.

Destacaría algún nombre que ayudase a conseguir la consecución del Trasvase?

Pues Antonio Pérez Crespo, el primer presidente preautonómico de la Región de Murcia. Él me contó el esfuerzo que habían hecho en Madrid para que Murcia acabase teniendo el agua que hacía falta.

Concentración de reivindicación de mantenimiento de los caudales del trasvase Tajo-Segura en el sifón de Orihuela, en una imagen de 2023 / TONY SEVILLA

Su contacto con Garrigues Walker no ha sido el único con un ministro del Gobierno de España.

Yo estaba en la Junta de Gobierno de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore). Fuimos a ver al ministro Miguel Arias Cañete para trabajar en lo que luego fue el memorándum. Nos dijo, «esto hay que arreglarlo, os vais a sentar y no os levantáis hasta que no haya un pacto». Y se hizo el decreto de las normas del memorándum con las que hemos tenido las normas de funcionamiento del Scrats.

Sindicato del que acabó siendo presidente.

Falleció José Manuel Claver de una manera inesperada. Fui presidente provisional hasta el nombramiento de Lucas Jiménez como presidente. Me he mantenido en la Junta de Gobierno desde 2006 hasta hoy.

"El agua del mar como complemento está bien, pero no para sustituirla por la del Trasvase"

¿Cómo es la situación actual del Trasvase según su opinión?

El Trasvase tienen una situación buena porque tiene unas cantidad que hace unos años no tenía. Tenemos garantizados un par o tres años de agua con las reservas en cabecera del Tajo.

Los derechos de agua están muy politizados y ahora más que se ha iniciado el debate sobre las reglas de explotación del Trasvase.

Es una politización que ha sabido meter Castilla-La Mancha y que no dicen la verdad. Estamos hablando de que quieren aumentar el caudal ecológico y no podemos estar de acuerdo. Por eso hemos ido a los tribunales.

¿Por qué motivo?

Porque no han hecho la valoración de pérdidas con ese caudal ni la repercusión que tiene reducir esos caudales. Nos mandan agua para que la usemos y hay que recordar que es la primera vez que se amortiza una obra.

Y también han mejorado mucho las técnicas agrícolas en toda la cuenca del Segura.

Hemos revolucionado la producción de alimentos. Hacemos unos cultivos ejemplares y somos la agricultura más eficiente de Europa, pero hay gente que quieren que volvamos al secano. Y el agua del mar como complemento está bien, pero no para sustituirla por la del Trasvase.