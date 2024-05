Feijóo defiende en Cieza que "el PP es el partido del campo"

Alberto Núñez Feijóo comenzaba este sábado en Cieza la campaña electoral de las elecciones europeas antes de tiempo, en un acto sectorial sobre agricultura en el que ha defendido que "el PP es el partido del campo".

"No es casual que el primer acto del primer partido de España sea sobre agricultura", señaló el presidente del PP, puesto que "el campo es de los sectores más despreciados del Gobierno socialista", afirmó. "Basta con ver a quién han elegido como candidata, a la ministra del Gobierno que más ha ninguneado a los agricultores", indicó, en referencia a la responsable de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dijo que "no conoce ni quiere al campo".

En este sentido, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber gestionado el sector primario "desde el sectarismo", poniendo como ejemplo la "desprotección" de los ganaderos frente al lobo, el boicot internacional a las fresas de Huelva "alentado por el Gobierno", la "criminalización" de todo el sector cárnico y el intento de solucionar el problema de la sequía "sin criterio ambiental, sino político".

"La respuesta del campo ha de ser clara: si vais todos a votar el 9 de junio, el PSOE pierde las elecciones europeas"

"El PSOE ha insultado vuestra inteligencia", señaló a los electores del mundo rural, a los que instó a no quedarse en casa el 9J. "La respuesta del campo ha de ser clara: si vais todos a votar el 9 de junio, el PSOE pierde las elecciones europeas". Asimismo, les advirtió de que sus intereses se votan "cada cinco años".

Firma del manifiesto. / L.O.

El líder de los populares anunció que en ese mismo acto iban a firmar un manifiesto con compromisos del partido para ejecutar en las instituciones de Bruselas si ganan las elecciones. Para empezar, adelantó que el Partido Popular Europeo (PPE) nombrará al comisario de Agricultura, que tendrá las competencias de Agua; respecto al comercio con terceros países de fuera de la Unión, señaló que establecerán cláusulas que aseguren la competencia leal; reforzarán la Política Agraria Común (PAC) porque "han subido todos los costes"; lucharán contra el "entramado burocrático", señalando que hay que "pedir perdón" a los productores por haberles impuesto medidas como la rotación de cultivos y el Cuaderno Digital; convertirán el sector alimentario en un sector estratégico; y, por último no consentirán "que se insulte al campo y se le enfrente al medio ambiente", añadiendo que "de eso vive el Gobierno".

"El 9J nos acerca a las elecciones generales"

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, destacó la importancia de los comicios del 9 de junio porque "nos acerca a las elecciones generales, que Sánchez se vaya y que Feijóo sea presidente del Gobierno de España".

Núñez Feijóo y López Miras, llegando al acto. / L.O.

Antes de pasarle la palabra al líder del PP a nivel nacional, reconoció que los populares murcianos han estado "en desacuerdo" con algunas decisiones que se han tomado en el seno de las instituciones europeas —gobernadas por la derecha—, como no trabajar en las cláusulas espejo y luchar contra la competencia desleal, favorecer la "maraña burocrática" de la PAC y defender una "política medioambiental que criminaliza a los agricultores".

López Miras reconoció que los populares murcianos han estado "en desacuerdo" con algunas decisiones que se han tomado en el seno de las instituciones europeas, gobernadas por el PPE

También dedicó unas palabras a la ministra Ribera, a la que acusó de querer recortar el Trasvase Tajo-Segura.

La cabeza de cartel de la candidatura del PP, Dolors Montserrat, alabó la Región de Murcia por ser la "huerta de Europa" y exclamó que "el PP es el partido del campo", por lo que "la voz del campo español estará representada bajo la siglas del Partido Popular en Bruselas".

Y lo hará, prosiguió, "frente a la criminalización de la izquierda y su excesiva burocracia". La dirigente catalana también afeó a Pedro Sánchez que nombrara como candidata a Teresa Ribera, una "enemiga de los agricultores" que ha "abandonado el mundo rural"; y puso en valor que "son los agricultores los que más luchan contra el cambio climático".

Al hilo, denunció que el Ministerio para la Transición Ecológica no "flexibilizara las exigencias al campo" con la crisis económica que siguió a la pandemia y echó en cara al Gobierno de España que no dedicara los fondos europeos Next Generation a construir infraestructuras hidráulicas.