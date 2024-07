El nuevo programa 'Ni que fuéramos Shhh' emitido por Canal Quickie y TEN cierra su temporada con un éxito arrollador: desde que se estrenó el pasado 15 de mayo en todas las plataformas ha conseguido ser el más visto en los ocho años de existencia de la cadena TEN y uno de los directos más popularese en YouTube España, llegando a alcanzar las 164 millones de visualizaciones.

Además, el elevado impacto mediático de 'Ni que fuéramos' lo ha llevado a posicionarse como un referente de la televisión actual, con un promedio de 3,4 impactos diarios y una media del 4,6% del share en su primera parte y un 5,4% en 'La Happy Hour' llegando a pasarle por delante a competidores consolidados como Cuatro o La 1 en su franja horaria.

Pero más allá de los significativos datos de audiencia, el éxito de este show también se explica por el impacto social: y es que 'Ni que fuéramos' consigue una elevada conversación tanto en redes sociales como en plataformas de streaming. La primera parte ha acumulado más de 9,3 millones de horas de visualización, sumando más de 364.000 seguidores entre las plataformas de Twitch y YouTube.

Ahora, una vez confirmada su renovación para una segunda temporada, está claro que 'Ni que fuéramoss' vuelve en septiembre con nuevos contenidos, un plató renovado y la incorporación de otros colaboradores como Pipi Estrada o Luis Vicente Rico.

Kiko Hernández abandona 'Ni que fuéramos'

A pesar del éxito y pocos días antes del cierre de la primera temporada ha estallado una gran polémica en el plató: el pasado martes el programa fue testigo de una intensa discusión entre María Patiño y Kiko Hernández mientras hablaban de la relación entre Mari Ángeles y el novio de Anabel Patoja, David Rodríguez.

Todo comenzó cuando Hernández cuestionó la veracidad de la historia que contaba la joben, imitando sus lágrimas de forma burlesca. Esta acción desencadenó la ira de la presentadora, que respondió de forma contundente "Te la meten a ti. ¡A ti te la meten! Y te ríes de tu madre, cuidado. ¡Te ríes de tu madre, cuidado!". Hernández, visiblemente molesto, replicó: "A mí no me faltes al respeto. Cuidado, tú".

La confrontación se intensificó rápidamente, culminando con Hernández abandonando el plató después de que Patiño le dijera: "Pues ya sabes lo que tienes que hacer". Antes de salir, Hernández dejó clara su indignación: "Tú haces las bromas que a ti te da la gana, pero a ti no se te pueden hacer. A mi madre la dejas en paz, para empezar".

Pocos minutos después de la salida de Hernández, María Patiño se disculpó públicamente, admitiendo que se había pasado con sus comentarios: "Me he pasado y te pido disculpas". Hernández volvió al set, pero aún dolido, replicó: "Vale, pero no las acepto".

Patiño justificó su comportamiento explicando su empatía hacia Anabel Pantoja y Mari Ángeles, y expresó su frustración porque sintió que Hernández se estaba burlando de su trabajo. "A mí lo que no me gusta es que nadie se descojone de mi trabajo cuando estoy intentando entender a una madre que apoya a su hija, como las amigas que apoyan a Anabel Pantoja. Yo si algo apoyo es a Anabel y a esta chica, porque creo que son víctimas de un mentiroso", explicó.

Hernández negó haberse burlado de Patiño, afirmando: "Yo no me descojono de ti, nunca me he descojonado de ti, ni en lo personal ni en lo profesional. Es la manera que tengo de hacer televisión, de reírme de todo. Si tienes un complejo con que crees que la gente se ríe de ti, míratelo, porque yo no lo he hecho".

Finalmente, Patiño intentó zanjar la disputa reconociendo sus errores y afirmando que Hernández suma al programa: "No siento que me sobres, todo lo contrario, a mí me sumas, y sobre todo a este programa. Yo soy una pieza más de este programa y, o estamos todos, o esto se va a la mierda". Hernández aceptó las disculpas, aunque con su característico sarcasmo: "Acepto las disculpas, pero si yo te sobrara y quisieras que no trabajara aquí, te ibas a joder, porque yo iba a trabajar aquí todos los días".