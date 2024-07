Miriam Fuertes: "Cuando el vaso está medio vacío el murciano lo ve medio lleno"

Usted era la única candidata que optaba a presidir la Cámara de Comercio y, sin embargo, quiso que los miembros del pleno la eligieran en una votación.

Me sorprendió la unidad de todos. La votación se hizo uno a uno. Se tardó un poco más, pero fue un acto transparente. Así se da fe de que fue una decisión totalmente democrática del pleno. Como la fórmula estaba en los estatutos, opté por la que era más rigurosa. A mí me da igual que se haga de una forma o de otra, pero si hay la opción de hacerla absolutamente transparente y de que cada una de las personas del pleno, que el es el máximo órgano de gobierno, tenga la opción de votar libremente y de forma absolutamente privada, me quedaba la tranquilidad de que mi elección era absolutamente querida y apoyada por los miembros.

¿Necesitaba saber que tenía ese respaldo?

Mi ejecutiva me animó a que presentara mi candidatura cuando Miguel (López Abad) se presentó a la Croem y quedaba la presidencia vacante, pero no lo esperaba. Entre todos me animaron y me hicieron ver la oportunidad que podía ser el estar este año y medio, la responsabilidad que caía sobre mis hombros y también la aportación social que podía hacer. Es una oportunidad que te regala la vida. Trabajo en la empresa privada de mi familia, pero quizás es la oportunidad de aportar mi conocimiento a una institución importante de la ciudad y hacer lo que esté en mi mano para ayudar a progresar a las empresas.

El Barómetro presentado por los economistas concluye que las empresas han recuperado la salud económica y financiera. ¿Usted percibe eso?

La situación económica que nosotros respiramos es fruto del optimismo del empresario murciano. Es decir, cuando se ve el vaso medio vacío el murciano lo ve medio lleno. Ante esa expectativa de ver que puedes prosperar, aunque sea en una mínima medida, sacas el coraje , como decía nuestro embajador de Murcia Carlos Alcaraz: cabeza, corazón y coraje. La verdad es que él ha hecho mucho por Murcia. Cuando salgo fuera, yo, que me siento murciana de pura cepa, voy presumiendo de mi tierra. Pero antes tenía que explicar que Murcia estaba en el Sureste, en la costa mediterránea, y limitaba con la Comunidad Valenciana y con Andalucía. Entonces se situaban. Ahora, es suficiente con una frase: somos de donde es Carlos Alcaraz. Entonces te dicen ‘Ah’ y te ponen en el mapa. Eso es una cosa fantástica para la Región.

¿Quiere decir que Alcaraz ha hecho más por las empresas de la Región que años de promoción?

Absolutamente. Yo siento mucho orgullo por presumir de todo lo que sale de Murcia. Por eso me duele cuando oigo cosas despectivas de la Región; para conocerla hay que venir. El problema es que para que vengan tienen que estar las infraestructuras.

¿Qué se puede hacer para conseguir que avancen?

No nos cansaremos nunca de reivindicar lo que consideramos que es de derecho natural y que nos corresponde a los murcianos, que somos como ciudadanos de segunda. En el ranking de las comunidades no nos pueden dejar siempre a la cola. Hemos sido pacientes, condescendientes, entendemos que haya circunstancias administrativas, pero llega un momento en que no nos pueden seguir tomando el pelo. En esta región tenemos que estar unidos en el interés general. Eso, como sociedad civil, nos lo tenemos que grabar a fuego. Si no hay una programación en el tiempo, las cosas no se pueden hacer con una varita mágica. El tiempo es un tic tac tic tac. Sin embargo, aunque empieces con poquito, al año siguiente tendrás un poquito más y al siguiente habrás ido ganando terreno y consiguiendo cosas. Si siempre te quedas en el mismo lugar, seguiremos hablando de las deficiencias que tenemos: el agua, la insolidaridad que se tiene con esta tierra, las infraestructuras y los problemas del transporte.

¿Cuáles son sus prioridades?

Si de un empresario dependiera la llegada del AVE a la ciudad, no tendríamos la situación actual. Hace dos años que llegó el AVE y la estación está sin terminar. Ahora hay una estación que no tiene capacidad para garantizar un horario acorde con las necesidades reales de la demanda que tiene la ciudad, tanto de visitantes como de los murcianos que necesitamos salir. A un empresario eso no le cabe en la cabeza.

¿Qué otras obras ve urgentes?

El Gorguel es algo que los empresarios llevamos muchos años viendo en el horizonte y avisando de que esto es necesario. La vida va por delante y los murcianos vamos detrás intentando agarrarla. Además de El Gorguel, necesitamos también la ampliación de Barlomar. En Murcia, los arcos Norte y Noroeste son una cosa que clama al cielo. Hemos dado lugar a que llegue el año a 2024 y se ha producido un colapso, al igual que ocurre con el tercer carril de la A7. Y el AVE nos obliga a hacer un tour. Tenemos AVE, pero no es funcional.

Usted forma parte de la tercera generación del Grupo Fuertes, que es una de las empresas en las que está organizada la sucesión.

Una de las grandes trampas que puede tener una empresa familiar es no establecer una planificación de la sucesión. Por eso, en tercera generación gran cantidad de empresas desaparecen porque no saben separar familia, gestión y propiedad. Tú tienes que saber en qué núcleo estás. Si eres miembro de la familia eres accionista, pero si no estás preparado para un puesto de dirección, con todo el cariño, no podrás asumirlo. La empresa tiene un funcionamiento capitalista y la familia tiene un funcionamiento comunista, porque posee un componente emocional. La empresa tiene que competir en el libre mercado, en el que nadie tiene compasión. La persona que ejerce una función tiene que tener la cualificación adecuada. Si te dan un puesto y no estás preparado, te vas a sentir frustrado, porque la vida te va a comer. Si se le da un puesto a personas que no tiene cualificación, se genera un problema en la familia. Eso es un problema emocional.