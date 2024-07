¿Hay alguien no alineado?

¿Hay alguna voz no alineada? Los casos de corrupción, constatada o presunta, de unos y otros partidos sacan a la luz defensas y ataques que resultan previsibles por la previa significación política de quienes los emiten. Pareciera que esto no debiera llamar la atención, pues cada cual se compromete con la parte a la que es ideológicamente afín. Pero debiéramos preguntarnos: ¿hasta ese punto? La verdadera máquina del fango es la que tritura las ideas para convertirlo todo en partidismo.

Hace años preguntaban en El País al dramaturgo Alfonso Sastre por qué no había denunciado en su momento el sistema que pervivía tras el Telón de Acero, a pesar de ser plenamente consciente del horror a que había dado lugar el stalinismo. No he podido olvidar su respuesta: «Para no hacerle el juego a la derecha». Pasmoso.

Ahí seguimos. Siempre con los nuestros, con razón o sin ella. Poco importa que quien administra dinero público comparta vivienda e intimidad con un defraudador confeso, a quien se defiende sin reproche. Tampoco merecen reprobación alguna, siquiera formal, las actividades de tráfico de influencias al amparo indudable del parentesco con el primer cargo público del país. La corrupción se ataca por bloques, como por bloques también se ignora.

Cabe entender que para esta tarea hay gente que cobra un sueldo, tipo Cuca Gamarra, Patxi López y otros subalternos. Les ha tocado un oficio ingrato. Pero al margen de los aparatistas, de los militantes serviles, de los periodistas de sesgo, de los intelectuales orgánicos, de los juristas travestidos, de los empresarios ávidos o de los sindicalistas funcionariados ¿no hay alguien con criterios que superen la adhesión inquebrantable? ¿No hay alguienque no tenga que dar cuentas a nadie y, sean cuales sean sus ideas políticas, se muestre decidido a denunciar la corrupción, a uno y otro lado, precisamente para salvaguardar el valor de esas mismas ideas? ¿No queda nadie decidido a salirse del tiesto?

