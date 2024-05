Muere tras tropezar en un socavón de una acera de Beniaján

La caída de personas mayores en la vía pública por el mal estado de las aceras es, por desgracia, algo relativamente habitual, y a veces tiene consecuencias fatales. El pasado domingo 24 de marzo, J.R.B., una vecina de Beniaján de 70 años, caminaba en dirección al centro de mayores de la pedanía cuando, en el cruce entre la calle Antonia Maymón y la plaza José Palma Moraga, sufrió una grave caída tras tropezar en un traicionero socavón de la acera, que presentaba el hundimiento de varios adoquines. Esa misma noche la mujer fue trasladada al Hospital Reina Sofía, donde se constató que se había fracturado la cadera. La vecina fue intervenida quirúrgicamente el 1 de abril y fue dada de alta cinco días después. Ya en su domicilio y tras varios días de intenso dolor y molestias falleció.

El relato de estos hechos viene recogido en un escrito que la familia de J.R.B ha remitido a la Junta Municipal de Beniaján, a la que acusan de "mala praxis antes y después del accidente". En el documento, firmado por J.R.S., hijo de la fallecida, también exhorta al órgano municipal a revertir "el abandono en el mantenimiento de la vía pública de la pedanía, reparando de manera rápida y prioritaria aquellas deficiencias presentes (muy comunes en la zona según él) en zonas habitualmente transitadas por personas mayores o con movilidad reducida".

Un mes después del accidente y de la muerte de su madre, este vecino de Beniaján pasó casualmente por el lugar del accidente y observó con indignación que el bache continuaba allí, "sin ni siquiera estar mínimamente señalizado para evitar el riesgo de una nueva caída". Tras llamar a la Policía Local, los agentes levantaron un acta de deficiencias en la vía pública y señalizaron el badén con un cono. Finalmente la reparación tuvo lugar el pasado 6 de mayo; un mes y 10 días después del accidente. "Resulta absolutamente incomprensible la pasividad y apatía con que esta junta municipal ha actuado ante estos hechos", reprocha el hijo de la víctima.

Aunque no se realizó la autopsia al cuerpo y no se puede, por tanto, establecer una relación directa entre la caída y la muerte de esta vecina de Beniaján, la familia está convencida de que sí existe. "Delante de un juez no podría demostrarlo, pero tengo la convicción, y las personas que entienden de medicina con las que he hablado también, de que la insuficiencia cardiorrespiratoria vino derivada de la caída, de la operación posterior y eso, unido a las limitaciones que tenía (ciertas dolencias crónicas) llevó a su organismo a un nivel de exigencia al que ya no pudo responder".

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Beniaján, José Francisco Nicolás, ha lamentado profundamente lo ocurrido y aclara que en cuanto la Junta detecta uno de estos baches "automáticamente lo que hacemos es una solicitud de obras" y a partir de ahí se inicia "un proceso burocrático" que se puede alargar, asegura, hasta los tres o cuatro meses.

También aclara que la solicitud para reparar ese socavón ya se había enviado antes del accidente, y que esa zona se señalizó en varias ocasiones, "y yo mismo puse ahí un día una caja de cartón con una piedra, pero los críos quitan las señalizaciones", lamenta.