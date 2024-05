La ruleta de la suerte es un valor seguro para Antena 3. El concurso presentado por Jorge Fernández, al que acompaña Laura Moure arrasa en audiencia cada día y engancha a millones de espectadores gracias a su simpatía, frescura y el humor, tanto de los trabajadores del mismo como de los concursantes y público que asiste al plató.

La Ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público.

Pero hoy venimos a hablar de Laura Moure, la joven azafata de La Ruleta de la Suerte, que "vende vocales y regala consonantes" acompañando en sus labores a Jorge Fernández. Nacida en Madrid el 11 de mayo de 1985, Moure tiene una vida detrás del concurso que poca gente conoce. Ha aparecido en series del calibre de "Hospital Central" o "Al filo de la ley", y ha salido en películas como "Combustión", acompañada por Álex González. Además, recientemente ha aparecido en diversos programas de Pasapalabra, en los que se la veía radiante.

Y es que varias personas en las redes están pidiendo su despido: "Pues que no despidan a la azafata del programa que su único trabajo consiste solamente en pulsar las putas lucecitas de las letras, manda cojones", asegura.

La queja de Jorge Fernández al equipo de La Ruleta: "No respetan nada"

No es muy habitual que durante la emisión de La Ruleta, el concurso que presenta Jorge Fernández, se dé cuenta de lo que ocurre tras las cámaras. Pero eso es lo que ocurrió durante una de las últimas emisiones en la que el propio presentador se quejó de cómo le tratan en el programa. "No respetan nada", aseguró ante las cámaras, momentos antes de dar inicio al concurso. Los concursantes de "La Ruleta de la Suerte", el programa presentado por Jorge Fernández, acuden al plató con la esperanza de llevarse un gran premio económico para el que sus conocimientos serán vitales. La mecánica del formato es muy sencilla: aquellos que hayan sido seleccionados para aparecer en la gran pantalla deben ir superando distintos paneles, para lo que es necesario ir girando la ruleta compuesta por destinos gajos. Es precisamente esta ruleta la que le da nombre al programa, pues, si la habilidad y la suerte van de la mano -nunca mejor dicho- los participantes lograrán optar a un goloso premio final.

El espacio es famoso por una gran variedad de aspectos que, en conjunto, hacen al programa único: su presentador insigne -quien fue Miss España en el año 2000-, su azafata, Laura Moure -la única que sabe con antelación dónde se encuentra el mayor de los premios- o su vocalista, Joaquín Padilla que, además de formar parte del staff técnico del programa, tiene su propia banda. En los últimos tiempos, sin embargo, ha acaparado todos los focos por motivos ajenos a la música.

Los shows televisivos suelen caracterizarse por introducir variaciones en el formato cuando las audiencias no se corresponden con lo esperado. De hecho, se han llegado a ver casos en los que algunos espacios no sobreviven más de una temporada. "La Ruleta de la Suerte", no obstante, se encuentra en su lado más opuesto. En toda su trayectoria hasta el momento ha conseguido mantener unos datos positivos que no solo han provocado un triunfo absoluto en España, sino que ha atraído las miradas alrededor del mundo.

Pese a esto se debe aclarar un dato: el programa no es original de nuestro país. Wheel of Fortune -su nombre en la versión original- nació en EE.UU. Concretamente se remonta a enero de 1975, en la NBC (National Broadcast Company). Los españoles, por contra, tendrían que esperar hasta 1990 para su primera aparición, que tuvo lugar bajo los mandos de Antena 3, aunque -eso sí- sin Jorge Fernández como presentador.