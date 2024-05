"En la Región de Murcia se depuran 212 litros de agua por habitante cada día"

El Trasvase Tajo-Segura, según defendió López Miras, «se debe complementar con la desalación», pero sin que esta llegue a ser un sustitutivo. Esto debido a que «no va a llegar nunca a cotas de interior, ni va a tener un precio asequible, ni va a tener las propiedades necesarias para los cultivos, además de ser un proceso altamente contaminante», en palabras del presidente de la Comunidad. «Pero siendo un complemento, no vamos a renunciar tampoco a ella», remarcó. Además, Miras defendió la necesidad de «apostar por la interconexión de las cuencas», algo que «se está haciendo en muchos países serios y que no tiene sentido que no se haga todavía en España, teniendo en cuenta el excedente que hay en algunas de ellas». Como ejemplo, citó el caso del Ebro, el cual «en tan solo una mañana descarga en el Mediterráneo el agua que utiliza durante un año el área metropolitana de Barcelona».