Pedro Gomariz, histórico del Scrats: "El Levante se tiene que unir, tarde o temprano, para defender la subsistencia"

Perico ‘El Colorao’ fue parte de la creación del Scrats y gracias al acueducto se ha transformado el campo murciano. Y eso, en parte, se lo debemos a él. Defiende la unidad en torno al agua como si todavía nos encontrásemos en aquel momento del que incluso parece que quedan algunos paralelismos.

Pertenece a la quinta generación de labradores en el campo de Molina de Segura y a la saga de los ‘Coloraos’, forma con la que popularmente se le conoce. Colaboró con La Opinión de Murcia en el último suspiro de los 80 y principios de los años 90. Además del homenaje del Scrats, ha recibido a lo largo de su vida la insignia de oro de COAG-IR, organismo del que también es fundador, la insignia de oro del Ayuntamiento de Molina de Segura y la insignia de oro de Fecoam.

¿Cómo fueron los primeros años del Trasvase?

La gente nos miraba a nosotros como un gato con las uñas abiertas. Nosotros los del Trasvase veníamos a unas zonas que entre ellas no se podían ni ver, se reunían con la pistola en la mano. Pedían la palabra para votar en contra de lo que decía el otro. Estaba el Sindicato Central de la Vega Alta, la Junta de Hacendados de la Vega Media y el Juzgado Privativo de Aguas de la Vega Baja. Y nosotros pedíamos unidad. Yo les preguntaba si estaban locos y si es que acaso aquello les servía de algo.

Plantea una situación bastante complicada en la que nadie ponía de su parte. Se acuerda de algún hecho concreto?

Pues yo defendí que si el presidente de los regantes era de Murcia, el vicepresidente tenía que ser de Alicante. Y yo hice de intermediario desde entonces hasta mucho después de la fundación del Sindicato Central de Regantes.

¿Qué edad tenía en aquel entonces?

Yo tenía 35 años y venía de fundar la COAG. Pedía unidad. Empecé a hablar con la gente y a decirles que así no se iba a ningún lado. Aquello era un desastre. A nosotros no nos quería nadie.

Hombre, alguien os querría...

Hasta el comisario de Aguas dijo que con los del Trasvase no quería saber nada. Ni nos recibían. Me dejaron pasar después de ir a la radio y soltar caña. Pero se dieron cuenta de que yo tenía razón, porque mientras Madrid nos vea a cada uno por un lado no nos hará caso. De ahí partió la idea de que teníamos que hacer una organización.

Ahora se han unido los Gobiernos de Murcia, Valencia, Andalucía y hasta el de Madrid sobre la modificación de las reglas de explotación del Trasvase.

Se han juntado los astros. No ha ocurrido nunca que los gobiernos sean del mismo color, pero ahora tenemos cuatro presidentes que son de la misma cuerda. Si se juntan los tres y defendemos el Levante, va a ser muy difícil que no nos hagan caso. El Gobierno se lo va a pensar.

Una unión política por el Trasvase, que ha provocado muchos desencuentros.

El Levante español tendrá que unirse y hacer una entidad. Tenemos el mismo clima, hablamos la misma lengua... El Levante se tiene que unir, tarde o temprano. No solo los murcianos. Todo el Levante entero para defender la subsistencia. ¿Qué sería de nosotros sin el Trasvase?

Ahora el Scrats es fuerte, pero en aquel momento, por lo que dice, no lo era.

Nosotros no pintábamos nada. Cuando se hacía una asamblea nosotros no éramos nadie. Cuando hicimos el sindicato, salí nombrado secretario general. Me tiré seis años de secretario, luego estuve en la Junta General 20 años y todavía sigo siendo vocal.

Son muchos años...

Y ahora todo el mundo quiere a Perico. ¿Por qué? Porque nunca ha ido con el egoísmo. Dependemos de dos cosas: de la solidaridad y de la voluntad de Dios.

¿Solidaridad?

El río da lo que da. Hay veces que el río se ha quedado sin agua y les hemos ayudado con el Trasvase. Y otras veces al revés. Yo tengo derecho a agua del río, como casi todas las comunidades y si hay una comunidad de regantes que no tiene agua, ¿la vamos a dejar que se muera? Si me tengo que joder un poco, pues se hace, pero vamos todos a una. Que tenemos que comer todos. Si no es así, no come nadie.

Eso suena muy bien, ¿pero se aplica en el día a día?

Tenemos que ser solidarios entre todos porque hay padres y madres que les tienen que dar de comer a sus hijos. Aquí falta una voz que diga que hay café para todos. Y si no tocamos a taza completa, pues a media taza.

"No puede ser buen murciano el que no mire por la huerta y no mire por los demás"

Muchos años para conseguir la ansiada unidad del campo.

Ese es el sentimiento. Hay un trovo que hizo Manuel Cárceles que dijo: «Pensando como cristiano os diré una cosa cierta. Que todo político advierta, que no puede ser buen murciano el que no mire por la huerta». Y yo añado, que no puede ser buen murciano el que no mire por la huerta y no mire por los demás.

En términos de agua, ¿a qué caso se podría aplicar?

Pues por ejemplo, para el secano. Yo he peleado mucho para que del agua de pozo se les conceda una pequeña dotación con la que puedan regar los almendros para que no se les sequen en los pueblos como Mula, Bullas, Jumilla, Fortuna, Abanilla e incluso Molina. Así no se va a ninguna parte porque los árboles se mueren y no salen de un año para otro.