Los regantes del trasvase tildan de "chiste" lo que dice el Gobierno de Castilla-La Mancha

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), ha respondido con dureza a las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que aseguró que el agua embalsada en la cabecera del Tajo no es propiedad ni de Murcia ni Valencia y criticó que cada vez que llueve, en esas regiones se sienten "como siempre, dueños del agua que está embalsada en nuestra Comunidad Autónoma".

En el acto de nombramiento de la nueva rotonda del Trasvase Tajo-Segura, con motivo del 45º aniversario de la infraestructura, el presidente de los regantes calificó de chiste estas declaraciones: "Todo lo que sale de Fuensalida (sede del ejecutivo manchego) suena a chiste, todo lo que sale de allí es una auténtica astracanada. Siempre le he visto al líder de Castilla-La Mancha como a sus adláteres una vertiente cómica tremenda. Es un chiste más".

"Una de dos. O son cínicos, que es lo que creo que son, o habría que entender que no hacen grandes pruebas para ser políticos y entrar en Fuensalida porque afirmar que el agua es de una población o de otra es de no conocer el derecho español que dice que el agua es todos los españoles", remarcó Lucas Jiménez y apuntó que siempre hablan de agua sobrante: "Al agua sobrante, después de todos los usos como son el abastecimiento, regadío, usos ecológicos, pues al agua sobrante de un río tiene derecho cualquier español, incluida la del río Tajo, de momento, hasta que no cambie el derecho español".

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la Región de Murcia, Sara Rubira, se alineó con el Scrats: "Compartimos lo que acaba de decir el presidente del sindicato porque el agua es de todos los españoles. En España hay agua, pero está mal repartida y es de todos los españoles como dice la Constitución. No le quitamos el agua a nadie porque hay y está mal repartida".

El 'milagro' de Entrepeñas y Buendía

Las lluvias de las últimas semanas han llevado a los embalses de la cabecera del Tajo a superar los 1.100 hectómetros cúbicos (hm³) con Entrepeñas al 63,45% de su capacidad (515,73 hm³) y Buendía al 34,55% (588,95 hm³). Un aumento progresivo que bate los registros de agua embalsada en el alto Tajo de la última década. Cantidad que todavía está lejos de los 1.300 que marca el nivel uno y que permitiría un trasvase mensual de 60 hm³.

"Hace dos años yo decía humorísticamente con el cambio de las reglas de explotación que llegar a 1.300 hm³ era el nivel mágico. Era imposible llegar a ese nivel. Es difícil, pero visto lo ocurrido, no es descartable, lo malo son las fechas aunque todavía queda primavera para el milagro", explicó Jiménez, que añadió que, si no cambian las reglas de explotación, el año hidrológico que concluye el 30 de septiembre podría finalizar en situación de normalidad, es decir, en el nivel 2, con "trasvases automáticos" de 27 hm³.

Respecto a las reglas de explotación, abogó por no cambiarlas: "Si las reglas de explotación cambian hay que modificarlas con la idea de trasvasar agua al Levante. O se mantienen las actuales reglas de explotación, que yo creo que sería lo deseable porque hay muchos recursos contenciosos e incluso unas medidas cautelares en curso, ya que el plan del Tajo está puesto en suspenso incluso por el Consejo de Estado".