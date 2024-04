Sin soluciones para el vecino atrapado en el Warm Up

Adrián Sánchez, el vecino de Murcia que se ha quedado incomunicado en su propia casa, después de que los organizadores del festival Warm Up rodearan su vivienda, ubicada en la explanada de La Fica, con una valla metálica de tres metros de altura, sigue sin encontrar una solución y sin poder sacar su coche. Durante la jornada de ayer, técnicos municipales y agentes de la Policía Local se personaron en esta vivienda para desatascar el entuerto, pero el asunto terminó mal. Según este vecino, la única propuesta que le ha hecho el Ayuntamiento es romper el vallado trasero que separa su casa de la de su vecina y habilitar por ahí una salida. «Les dije que ya había pensado en eso y que se lo había dicho a la vecina, pero ella no quiere romper su valla, que se colocó para impedir que entre gentuza a robar».

Adrián Sánchez no sale de su asombro. «Me han dado a entender que pase por ahí y que me tome la justicia por mi mano y rompa la valla de mi vecina, que pase por ahí por mis huevos, sin permiso ninguno y con el riesgo de que me denuncien».

Por su parte, el abogado del afectado, Valentín Fernández, lamenta que ni los técnicos municipales ni los organizadores del festival hayan querido reunirse con él para buscar una solución, por lo que no descarta emprender acciones legales. «Pidieron hablar con mi cliente sin mi presencia, algo que me parece sorprendente, porque precisamente estaba ahí para mediar en el conflicto». Según el letrado, ni la organización del festival ni el Ayuntamiento han accedido, ni siquiera, a abrir temporalmente la valla para que mi representado pueda sacar su coche y dejarlo fuera, es algo increíble», añade.