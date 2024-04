Fisioterapia laboral: Mejora tu empresa invirtiendo en salud

En el frenético mundo laboral actual, donde las exigencias físicas y mentales son cada vez mayores, la importancia de la salud y el bienestar de los trabajadores no puede pasarse por alto si se quiere ser una empresa competitiva. En este contexto, la fisioterapia laboral aunque desconocida, es un componente crucial para promover la salud de los trabajadores y tiene por tanto, una alta incidencia en el balance de la entidad. Trabajar cómodamente y sin sobrecargas no solo es beneficioso para el trabajador, también para la empresa.

La fisioterapia es una disciplina de la salud que tiene como objetivo prevenir, tratar y readaptar lesiones, enfermedades y discapacidades mediante el uso de métodos físicos, técnicas manuales y ejercicios terapéuticos y tiene aplicaciones en multitud de sectores, incluido el laboral. Es en este ámbito donde la fisioterapia se enfoca sobre todo en prevenir las lesiones más frecuentes en el trabajo pero también en recuperarlas lo antes posible, con el objetivo de mejorar el bienestar de los trabajadores así como el de prevenir y mitigar el absentismo laboral disminuyendo, por tanto, el impacto económico y social que esto pueda ocasionar para las empresas y la sociedad en general.

El fisioterapeuta laboral se encarga, como se ha dicho, de evaluar y tratar a los trabajadores pero también tiene un papel destacado en el estudio y de la ergonomía del puesto de trabajo y los movimientos que se realizan, así como en la prevención de accidentes laborales, realizando ajustes y mejoras para reducir los riesgos derivados de estos. En este sentido, desarrollar planes personalizados para cada puesto y para cada trabajador es de enorme importancia adaptando la ergonomía del lugar, asesorando sobre las cargas en el desarrollo del trabajo, la postura adecuada y diseñando programas de ejercicio específicos para cada persona, según sus propias características. De esta forma, la incidencia de dolencias que pudieran desencadenar en una baja laboral se reduce drásticamente, con el consiguiente beneficio para ambos, trabajador y empresario.

Pero además, una vez que por motivos laborales o externos, se manifiesta una patología en un trabajador, contar con un fisioterapeuta en la empresa o con un convenio con una clínica de fisioterapia es un recurso altamente rentable y eficaz ya que determina la duración de la baja laboral, mejora el rendimiento del trabajador en caso de que no se haya llegado al punto de necesitar una baja o se ayuda a que esto no ocurra, así como reduce la intensidad de las secuelas y mejora la adaptabilidad del trabajador a su puesto de trabajo con sus limitaciones, sean estas discapacitantes o no. Un trabajador al que le duele la espalda o un hombro tiene un rendimiento menor, es menos productivo y tiene menos iniciativa. Prevenir estas situaciones y evitar que empeoren en patologías más graves que necesiten una baja laboral es función del fisioterapeuta.

La educación y formación a la plantilla en general sobre la ergonomía en el lugar de trabajo, la prevención de lesiones y los cuidados posturales, la implantación de programas de descansos activos, consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y promover la practica actividad física diaria mediante programas de bienestar grupales que incluyan estiramientos, técnicas de relajación y otros métodos son otras de las funciones que el fisioterapeuta puede aportar a la empresa.

Aunque la fisioterapia laboral es una práctica relativamente nueva en España, ya hay centros como el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena que promueven este tipo de iniciativas entre sus trabajadores para fomentar la salud, prevenir enfermedades y mejorar su bienestar.

Los beneficios de acudir al fisioterapeuta son muchos, pero no solo para las personas. Para las empresas, implica mejora de la productividad, reducción de costes, mejorar de la imagen de la empresa como responsable y comprometida con la salud y el bienestar de sus empleados y promover y contar con un clima laboral sano y comprometido con los objetivos de la empresa.

Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia recordamos a los empresarios que invertir en la salud de los trabajadores es una inversión en el éxito de la propia empresa, una inversión que en todas sus modalidades es bastante limitada para los beneficios que aporta y que además cuenta con beneficios fiscales que hacen que sea una opción a tener muy en cuenta.