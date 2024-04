Los agricultores cortarán Teniente Flomesta, pero no bloquearán Murcia durante la protesta de este lunes

Los agricultores del secano de la Región de Murcia se concentrarán mañana a las puertas de la Delegación del Gobierno para reclamar soluciones al ejecutivo central que intenten paliar la grave situación que viven en las explotaciones de secano, en la ganadería extensiva y en la apicultura. Una manifestación, convocada por las dos organizaciones agrarias que no firmaron el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, COAG y Asaja, y que no colapsará la capital de la Región, como sí sucedió en la anterior protesta del pasado 21 de febrero.

«No habrá recorrido. Se cortará Teniente Flomesta, pero nada más. Habrá algún vehículo, pero lo más normal es que sean camiones, no tractores», asegura José Miguel Marín, presidente de COAG-IR Murcia, ya que traer la maquinaria desde las zonas del secano, es decir, el Noroeste y el Altiplano, es bastante complejo. Pese a esto, habrá una gran cantidad de agricultores y ganaderos a las puertas de la sede del Gobierno de España en la Región para volver a pedirles, como ya hicieron hace más de un mes desde COAG, que publiquen un decreto de sequía.

Piensan que el alcance de esta situación puede ser enorme porque estamos viviendo una «emergencia climática en toda regla». «Podemos perder 70.000 hectáreas de almendro si no llueve y llueve mucho. Y no hablo de perder las cosechas, que en una gran parte ya están perdidas, hablo de perder las plantaciones enteras», añade Marín, que espera que las soluciones que les propongan no sean solo créditos, ya que entiende que necesitan ayudas directas y la apertura del riego de socorro. Y es que las medidas, reclaman, se tienen que establecer escuchando a los que están en el campo, porque es una visión muy distinta de la que pueden tener los políticos sentados en cualquier despacho.

Reuniones y acciones

La concentración, que es legal porque está comunicada a la Delegación del Gobierno, lleva aparejada la solicitud de reunión con la delegada, Mariola Guevara. Una reunión que todavía no les han confirmado, según relatan a La Opinión las organizaciones convocantes.

La concentración está prevista a partir de las 11 de la mañana y, entre las medidas que exigirán, se encuentran las ayudas directas del Estado para paliar los efectos de la sequía, la autorización de riegos de socorro para salvar las plantaciones, la creación de un eco régimen específico para los secanos áridos, el establecimiento de ayudas permanentes para luchar contra la desertización en zonas áridas, una fiscalidad reducida para estas explotaciones en crisis o ayudas para afrontar el sobrecoste de alimentación del ganado y en la apicultura, como consecuencia de la sequía.

La organización agraria que no estará presente en la concentración es UPA. Tras firmar el acuerdo con el ministro Luis Planas para la puesta en marcha de una lista 43 medidas de apoyo al sector primario, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos solicitó una sesión de la mesa del secano ya que es, aseguran, el foro adecuado para valorar las consecuencias del prolongado periodo de escasez de lluvias y diseñar las actuaciones necesarias para socorrer a los agricultores y ganaderos afectados. Por eso consideran necesario evaluar los daños ya provocados por la sequía, que pueden incrementarse si no hay lluvias generosas en las próximas semanas.

La Comisión Permanente de la Sequía se reúne

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) realiza mañana una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Sequía. El presidente, Mario Urrea, ya avisó que, según los datos de las lluvias de las últimas semanas, lo normal era que para mayo se levantase la declaración de «sequía extraordinaria» para la zona principal de la cuenca, por lo que ya no podrá extraerse más agua de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra. Esta declaración es otra distinta a la que solicitan las organizaciones agrarias, que piden ayudas directas al Ministerio de Agricultura.