Rosario González: "Muchos hombres siguen viendo la presencia de las científicas como una cuestión de cuotas"

Rosario González Férez (Javalí Nuevo, Murcia, 1973), es catedrática de la Universidad de Granada y preside la Comisión Atómica, Molecular y Óptica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP), una organización que reúne a científicos de todo el mundo. El cometido de esta comisión es facilitar la colaboración entre científicos y laboratorios internacionales, promover el intercambio de información, resultados y opiniones y garantizar la libre circulación de científicos en todo el mundo.

La catedrática murciana trabaja en investigaciones que tienen como objetivo entender mejor las propiedades de átomos y moléculas, así como su interacción entre ellos y con la radiación electromagnética. Se trata de una disciplina que no tiene nada que ver con la energía atómica, aunque su nombre pueda inducir a relacionarlas erróneamente, que tiene aplicaciones en áreas como el desarrollo de sensores cuánticos o la creación de instrumentos muy potentes para medir campos eléctricos y magnéticos.

¿Por qué sigue habiendo tan pocas estudiantes en las carreras técnicas y de ciencias?

En la Facultad de Ciencias de Granada hemos tenido un evento solo para físicas y la decana comentó que el primer año teníamos un 35% de alumnas en Física, que es mucho. Pero el problema no es la proporción de las que entran, sino la cifra final de las que se mantienen.

¿Quiere decir que se retiran antes de acabar?

No es que se retiren. Estoy convencida de que una mujer puede terminar cualquier carrera científica al mismo nivel que un hombre. El problema, por ejemplo, en Física es que una vez que termina tiene que hacer el máster, luego tiene que hacer el doctorado y a lo largo de ese proceso la presencia de mujeres va decreciendo. Hace poco he leído que la carrera de Ingeniería Electrónica es la que tiene el porcentaje más bajo. En las carreras universitarias hay lo que se llama el efecto tijera. Esto supone que al principio puede haber una equiparación entre alumnos y alumnas, pero hay un momento a partir del doctorado en el que el número de mujeres decrece, mientras que el de hombres se mantiene.

A la hija de un colega le han dicho en Alemania que Matemáticas no es una carrera de chicas"

¿No le parece extraño que esta situación se mantenga en las nuevas generaciones, a pesar de los cambios sociales que han producido?

Sí, es extraño. Desgraciadamente, el área en la que yo trabajo he visto pocos cambios, aunque hay mejoras. Por ejemplo, en una de las primeras conferencias en las que participé en 1997 eran todos hombres, salvo dos mujeres. Yo era una estudiante de doctorado de primer año. Era en un centro de Alemania al que he vuelto en noviembre de 2023 y 25 años después en la conferencia volvíamos a ser dos mujeres, una estudiante de doctorado y yo. Nosotras vamos a los institutos a dar charlas e intentemos atraer a las chichas a las carreras científicas, la separación en la sociedad empieza mucho antes. En Primaria ya se empieza marcar la diferenciación. En enero un colega alemán me contó que un profesor le había dicho a su hija que las Matemáticas no es una carrera para chicas.

Si eso ocurre en Alemania, ¿estamos ante una regresión?

Yo no he vivido eso. La discriminación la he vivido más en mi trayectoria científica ya siendo doctora y profesora de universidad. Ni en el colegio ni el instituto me llegaron a decir nunca algo así ni tampoco mis padres. Siempre tuvieron claro que podíamos hacer cualquier cosa. Sin embargo, después si he sufrido la discriminación. Más que una regresión es un efecto rebote. Muchos hombres se plantean que si se les van a imponer que el 30% de los conferenciantes sean mujeres, ellas tienen más posibilidades. También hay alumnas de doctorado a las que le han dicho que era más fácil ser mujer en ciencias, porque las invitarían a más cosas y tendrían más oportunidades de ser conferenciantes, por ejemplo.

La científica ha pregonado la Semana Santa en Javalí Nuevo La catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada, la murciana Rosario González Férez, ha tenido este año un especial protagonismo en Javalí Nuevo, porque ha sido Pregonera de la Semana Santa. Asegura sentirse «muy orgullosa y contenta» y emocionada con la acogida que tuvo su intervención, en la que contó las vivencias de su infancia. «Ha sido un honor», afirma con agradecimiento. Para llegar a la procesión de su pueblo tendrá que viajar desde Berlín, donde tiene una convocatoria de la Comisión Atómica de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que preside. Cuenta que se decidió a estudiar Física porque le atraía la capacidad de esta ciencia para «explicar los fenómenos de la naturaleza», aunque probablemente la explicación es que es portadora de un gen especializado que comparte con su hermana gemela, profesora de Matemáticas de la Facultad de Informática de la UMU. Rosario explica que tomó la decisión cuando estaba estudiando COU, porque le gustaba cómo le explicaban esa asignatura en el instituto y recuerda que sus hermanos y ella «siempre hemos ido a centros públicos, el colegio Contraparada en Javalí Nuevo y en el instituto Francisco Salzillo de Alcantarilla». Considera que en su trayectoria «ha sido fundamental la actuación de los profesores, que te animen, que te motiven». Ahora es una de las pocas murcianas que tiene una página de Wikipedia en inglés. En su tiempo libre se dedica a practicar senderismo, a leer y a «disfrutar de los sobrinos».

Lo que sorprende es que este tipo de análisis los hagan científicos que se mueven en círculos internacionales.

Ellos se defienden. Yo creo que el machismo no es cuestión de estudiar más Física o más Matemáticas. Es más bien una defensa.

¿En la investigación científica se produce también esa tendencia que se da en la Medicina a la hora de estudiar más, por ejemplo, las enfermedades que afectan a los hombres?

En la Física no hay unas líneas de investigación en las que pueda involucrarse el sexo. En Medicina sí sé que siempre se investiga más a los hombres que a las mujeres, en física la investigación no tiene género. En la ciencia las decisiones las toman más bien los lobbíes que tienen poder, que en muchas ocasiones están dominados por hombres. Esto puede afectar a las decisiones en la contratación de gente y en la concesión de becas y proyectos importantes.

¿En qué área de la Física está especializada?

Yo trabajo en Física Atómica y Molecular. Está dedicada al estudio de los átomos y moléculas, explorando su estructura, dinámica, como interaccionan entre ellos o con campos electromagnéticos externos. Ahora estamos investigando la interacción de un átomo Rydberg, cuyo electrón externo que está muy excitado, con una molécula para formar una macromolécula. Yo estoy trabajando con un grupo de Inglaterra. Lo que hago es realizar la descripción teórica para interpretar las observaciones experimentales que llevan a cabo.

A las mujeres les han dicho tantas veces que no valen, que tratan de justificarse"

¿Qué tipo de aplicaciones técnicas pueden tener los avances obtenidos ?

La aplicación más importante es el procesamiento de información cuántica entre dos moléculas, usando el átomo como intermediario. El proyecto está todavía en un estadio muy prematuro, hemos visto que el átomo nota la presencia de la molécula y se ha podido medir la interacción entre ambos. Yo he hecho el análisis teórico y el siguiente paso sería hacer que esa mediación del átomo entre dos moléculas creara una puerta cuántica entre las moléculas.

Da la sensación de que el este mundo de la ciencia está muy alejado de los canales de información y de que llegan pocas noticias, salvo cuando se pone de moda por algún motivo, como ocurrió con el acelerador de partículas.

Estuve en el CERN en octubre y es realmente es impresionante. Que no lleguen las noticias a los medios de comunicación no significa que no haya mucha gente trabajando y que obtengan muchos resultados. Aunque hay proyectos de investigación establecidos, a veces nos encontramos pequeñas sorpresas que también nos permiten obtener resultados inesperados.

¿Qué le diría a las niñas para animarlas a introducirse en el mundo de la ciencia?

Que pueden llegar tan lejos como deseen, que persigan sus sueños y que luchando y con trabajo duro pueden conseguirlos. Que no permitan que les digan que no pueden hacer algo por ser mujer. Necesitamos que la motivación venga de toda la sociedad porque es un problema muy difícil de solucionar. Todavía hay personas que justifican las malas calificaciones del niño diciendo que es muy inteligente pero no se esfuerza, mientras si la niña obtiene buenas notas es porque se esfuerza mucho, no porque sea inteligente. He oído muchas veces lo de que el niño es muy listo, un líder, y la niña es muy mandona y muy jefaza. Eso hay que cambiarlo en la sociedad, pero no resulta tan fácil. Hay un estudio sociológico que apunta que para sentirse representada en los comités y en los encuentros científicos se necesita que haya al menos un 30% de mujeres. La cuestión es que no nos consideran sus iguales, sino que ven la presencia femenina como el cumplimiento de una cuota, sin que estén escuchando nuestra opinión de expertas.

También en el mundo académico parece que hay mucho camino por recorrer.

No debemos confundir formación universitaria con la educación. Eso no ha cambiado.

¿Cómo se pueden contrarrestar esos mensajes para que las alumnas que quieren ser científicas no se desalienten?

Con seguridad en sí mismas, con trabajo y sabiendo que pueden hacer cualquier cosa igual que los hombres. A las mujeres nos han dicho tantas veces que no valemos para algo, que cuando tenemos una oportunidad tenemos que justificarnos. En una entrevista de trabajo, las mujeres tienden a justificar que las estén entrevistando. Sin embargo, deben demostrar lo que valen y sus proyectos para el futuro, no justificarse. Sí están ahí es porque se lo merecen. Simplemente, debemos estar seguras de que estamos al mismo nivel que ellos y de que podemos conseguir nuestras mentas. Cuando nos llegue una oportunidad hay que aprovecharla.