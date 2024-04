Atrapados en el Warm Up: "Sólo puedo sacar el coche en helicóptero"

¿Cómo se sentiría usted si una buena mañana se levantara y al abrir la puerta o garaje se encontrara con que han rodeado su vivienda con una valla metálica de tres metros? Es de suponer que se sentiría, como poco, indignado. Así es como se siente Adrián Sánchez, un vecino de Murcia que vive de alquiler con su pareja en el número 10 de Camino de la Orilla del Río, en plena explanada de La Fica. Allí, los organizadores del Warm Up han instalado, con permiso del Consistorio murciano, un vallado para separar esta propiedad privada (conformada por dos viviendas) de la zona de conciertos. Según este vecino, un joven autónomo de 29 años, la valla le ha dejado "completamente incomunicado".

«Ya he perdido días de trabajo porque no han dejado espacio para poder sacar el coche, estoy totalmente bloqueado; la única forma de poder sacar mi coche es en helicóptero, no exagero», lamenta Adrián Sánchez, que recrimina a los organizadores del festival la poca sensibilidad que han tenido con su situación: «Les grabé colocando las vallas y se estuvieron cachondeando». Mientras se llevaban a cabo estos trabajos, el afectado llamó a la Policía Local de Murcia, «pero tampoco pudieron hacer nada para detenerlos, sólo tomaron nota de lo ocurrido».

La separación entre la valla metálica y la propiedad no llega al metro. / Israel Sánchez

Recuerda que con motivo de otros eventos sí se ha tenido en cuenta la necesidad de habilitar una salida.«Esto es un desastre, no tiene sentido, no puede ser legal lo que han hecho, si pasa algo, si hay un incendio nadie puede acceder a mi casa», añade.

Ni siquiera el paso a pie es fácil. «Mi abuela, que tiene 93 años y suele visitarme cada cierto tiempo, no puede acceder», sostiene este vecino, que ya ha puesto el asunto en manos de su abogado Valentín Fernández, que sostiene que se han vulnerado varios derechos fundamentales y no descarta presentar una reclamación patrimonial ya que se ha generado lucro cesante.

Cree el afectado que en estos casos el Consistorio murciano o la organización del festival debería haber previsto la situación y compensar las molestias que está sufriendo. «Tengo entendido que hace unos años, cuando el festival se llamaba SOS, el Ayuntamiento proporcionaba a los vecinos de esta zona alojamiento en hoteles durante los días de concierto, pero ya no lo hacen, así que me temo que sólo nos queda jodernos», señala.

Las viviendas se encuentran en plena explanada de La Fica, donde se desarrolla el festival Warm Up / Israel Sánchez

El festival mira hacia otro lado

A pesar de que fueron ellos los que colocaron la valla y encerraron a los vecinos, desde la organización del Warm Up, que se celebrará los próximos 2 y 3 de mayo, se lavan las manos y miran hacia otro lado.Fuentes del festival se han limitado a señalar que no tienen «ninguna declaración que hacer, nosotros hemos cumplido con toda la normativa, no tenemos nada que ver con esa denuncia; tenemos todos los papeles legales y todas las autorizaciones para ese vallado».

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia se ha mostrado más comprensivo con la situación. Fuentes municipales han asegurado a La Opinión que se va a estudiar este caso enUrbanismo y «desde todas las vías posibles» para encontrar una solución inmediata, «ya sea habilitando una entrada o salida a los vecinos y, si no es posible, costeándoles un alojamiento temporal».