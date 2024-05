Warm Up 2024: Murcia, indie, electrónica y algo más

Llegó el día. Tras un año esperando este momento, la cuenta atrás ha finalizado. Hoy arranca la sexta edición del Warm Up - Estrella de Levante, el festival por excelencia de la ciudad de Murcia, el más mediático y multitudinario de cuantos se celebran en la capital del Segura a lo largo del año, y uno de los primeros de la temporada (aprovechando el buen tiempo con el que la primavera suele agraciar a esta tierra). Sin embargo, y contra todo pronóstico, las inclemencias meteorológicas se cebaron con el programa de 2023, con varias suspensiones por culpa del temporal que azotó esos días a la Región y, muy particularmente, a los warmers. Por eso el hambre de conciertos es todavía mayor este año, por eso las entradas y abonos se agotaron a un mes de la apertura de puertas -de hoy, en definitiva-: porque los indies murcianos y de los alrededores quieren tomarse la revancha este preciso fin de semana.

Y sí, tal y como dice José Manuel Piñero, director de Producciones Baltimore y, por tanto, del Warm Up, este festival pretende ser diverso, incluso ecléctico, pero la balanza se decanta -como no podía ser de otra forma- por el panorama ‘indie’. Pero, claro, la cosa es que Murcia lleva muchos años siendo punta de lanza de este movimiento con bandas como los desaparecidos Second, primero, y como Viva Suecia, precisamente uno de los grupos cuya actuación el pasado año se vio comprometida por el aguacero que cayó sobre el recinto ferial de La Fica. Quizá por eso ellos fueron los primeros en subirse al barca de la sexta edición; o quizá fuera porque el cuarteto capitaneado por Rafa Val quería celebrar su décimo aniversario en casa, y no había mejor sitio para ello que un festival como este, que sienten como suyo.

Por supuesto, el de los murcianos es uno de los conciertos más destacados de este año, y lo será por muchos motivos: porque aprovecharán la efeméride para repasar canciones de toda su trayectoria; porque incluirán algunas sorpresas (¿invitados, tal vez?); porque lo harán sobre las tablas del escenario principal el sábado desde las 21.25 horas, en la franja de las grandes bandas, y porque Viva Suecia es uno de esos grupos a los que actuar frente a su gente les hace crecerse. Y lo mismo ocurre con Arde Bogotá, la banda de moda, que se presentarán sobre esa misma tarima hoy, cinco minutos antes de la medianoche. Los cartageneros ya demostraron su valía en la edición de 2022 en el concierto casi de apertura de aquella edición (en un escenario más pequeño, a una hora demasiado temprana...), pero el meteórico ascenso de estos ‘cowboys de la A3’ se hace evidente en el horario de este Warm Up 2024. Porque no están ahí por ser de la Región, sino porque pocas bandas mueven hoy lo que mueven ellos.

En cualquier caso, y siguiendo con el ‘indie’, hoy hay un concierto que brilla por encima del resto. En los grafismos de la organización, incluso, se presenta de manera especial. Nos referimos, claro, al de Los Planetas, referencia indiscutible para una generación que hoy ocupan los puestos de honor en cualquier cartel del género. Sin embargo, los granadinos no son viejas glorias; a diferencia de otros, ellos siguen imponiendo su ley allá donde van y arrastrando tras de sí a una legión de fans entre los que se encuentran muchos de los músicos que antes y después de su actuación -a partir de las 21.25 horas en el escenario principal, claro- ofrecerán sus canciones al público de Murcia. Y aunque Jota y compañía no sean de vivir de las rentas, en el Warm Up harán un alto en el camino para celebrar el treinta cumpleaños de un disco icónico, Super 8 (1994), el que les catapultó a otra dimensión (a aquella en la que cómodamente siguen asentados). Los andaluces interpretarán íntegro el track list del álbum en un show que no volverá a repetirse en la Región y que cuenta con una producción de altura para la que han contado, de nuevo, con Javier Aramburu, responsable del arte de un proyecto que presentó al mundo himnos como De viaje y Qué puedo hacer.

Más allá de nuestras fronteras

Otras bandas del panorama indie que el aficionado no puede perderse son los catalanes Sidonie, los vascos Shinova y los madrileños La La Love You, responsables de uno de los grandes hits festivales de los últimos años, El fin del mundo. Aunque el Warm Up es un evento musical con clara vocación internacional, y si hablamos de rock alternativo de corte independiente -y, más concretamente, del post-punk revival de principios de los dos mil en Reino Unido-, pocos estudiosos de la música se dejarían fuera a una banda como Editors, que mañana regresarán a La Fica cuando se cumplen cinco años de aquella primera edición en la que fueron cabezas de cartel. Con éxitos como Sugar, Smokers outside the hospital doors y Papillon, estarán mañana dándo la bienvenida a la madrugada (23.55 horas) en el escenario principal para presentar su último trabajo, EBM (2022), e indagar en su extenso repertorio.

Y con Editors entramos en la vertiente más guitarrera del cartel de esta sexta edición. Porque aquel revival del que surgieron estaba muy ligado al garaje, y en este campo es especialmente destacable la presencia de los estadounidenses Black Lips, una banda que cumple veinticinco años de trayectoria y que aterriza en Murcia para presentar su último trabajo, Apocalypse love (2022). Pero, claro, llegados a este punto hay que hablar, por supuesto, de Johnny Marr, un viejo anhelo de la organización. Porque el que fuera guitarrista de The Smiths figuraba en el cartel de aquel Warm Up que se vino abajo por la crisis sanitaria del coronavirus en 2020. Por suerte, Producciones Baltimore ha podido recuperarle y lo ha hecho pocos meses después de que se publicara el recopilatorio Spirit power: The best of (2023), con lo mejor de su intensa trayectoria en solitario, con lo que todo apunta a que en la capital del Segura ofrecerá un repertorio particularmente disfrutable para quienes hayan seguido su carrera tras separarse de Morrissey.

Una última indicación antes de pasar a otras músicas. Hay un par de apuntes interesantes en esta línea y muy del gusto del público murciano: por un lado, Mujeres, que el año pasado se cayeron del cartel por un tema de salud y en este 2024 se desquitarán con la presentación de su último álbum, Desde flores y entrañas (2023), un nuevo y victorioso ejercicio de pop guitarrero. Y, por otro lado, hay que citar, por supuesto, a Perro, que, aunque nunca se han ido, están de vuelta. Los murcianos llevan ya un par de años volviendo a dejarse ver en vivo, pero es que hace apenas unos días lanzaron ¿Te acuerdas? (2024), su esperadísimo nuevo disco. La del sábado será su primera presentación en vivo.

Así es el recinto del WARM UP 2024 / L.O.

Electrónica y algo más

Pero si por algo se ha caracterizado siempre el Warm Up es por un gusto genuino por la electrónica. Por La Fica han pasado en este tiempo artistas como Orbital, Bastille y Moderat, y muy cerquita de actuar en Murcia estuvieron Kraftwerk, leyendas absolutas del género (lástima que su confirmación fuera para aquella maldita edición pandémica); un rasgo diferenciador con respecto a otros festivales y que este año continúa de la mano, principalmente, de The Blaze, el dúo francés formado por los productores y cineastas Guillaume y Jonathan Alric. Con apenas dos discos -el último, Jungle, del pasado año- se han convertido en una de las principales referencias de esta corriente, y en directo hacen gala de su formación audiovisual con una producción de mucho nivel.

Además, también nos visitará su compatriota French 79, maestro de los sintetizadores y destacado compositor que hará bailar al público en Warm Up con una propuesta muy original entre el techno orgánico, las bandas sonoras psicodélicas y los ritmos electrónicos neoclásicos. Y particularmente atractiva es la confirmación de Sleaford Mods, el dúo inglés formado por el músico Andrew Fearn y el vocalista Jason Williamson, pura actitud punk. Son una de las bandas más rompedoras de la escena underground ‘europea’ de los últimos años, y aunque tuvieron un incidente durante su última actuación en Madrid que no gustó a los fans -cuando rechazaron una bandera palestina que les lanzaron al escenario-, su concierto pasa por ser uno de los más interesantes de esta edición. El show estará basado en su duodécimo álbum, UK Grim, publicado en marzo de 2023 y que alcanzó el número tres en las listas británicas, aunque cabe recordar que en octubre sacaron el EP More UK Grim, con cinco nuevas canciones y una remezcla.

Por último, merece la pena hacer una mención especial al rapero estonio Tommy Cash y, sobre todo, a la banda colombiana Bomba Estéreo, quizá la que más se salga de la línea habitual del Warm Up. Y es que hablamos de un grupo que se mueve en los márgenes de la electrónica, sí, pero que bebe de los ritmos latinos desde la cumbia al reguetón. Su canción Fuego se convirtió en todo un hit internacional que incluso sonó en La Casa de Papel, y con Bad Bunny lanzaron en 2022 el éxito Ojitos lindos. Actuará esta noche, a partir de las 02.25 horas, en el escenario principal y, seguro, será uno de los conciertos más calientes de esta edición de un Warm Up por el que también pasarán Sen Senra, Ginebras, Delaporte, Ladilla Rusa, Cupido, Rusowsky, La Paloma, Young Marco... En definitiva, un cartel de mucho nivel con casi medio centenar de conciertos con el que olvidar aquella fallida quinta edición e inaugurar por todo lo alto y en casa, en Murcia, la temporada de festivales.