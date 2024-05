Preguntas frecuentes para pagar en el Warm Up 2024

ANTES DE NADA: ¡PROMOCIÓN!

Antes de ir al festival, tienen una promo disponible para "pre-cargar" tu pulsera antes de que el festival comience, pre-recarga tu pulsera con 50€ y te regalan 5€. El saldo sobrante de la promo no se devuelve y los gastos de gestión cuestan 1,5€. Puedes acceder al recargo de la pulsera pinchando aquí.

ANTES DEL FESTIVAL

¿Cómo será el pago en #WARMUP2024?

Este año el pago en el recinto de Warm Up volverá a ser sin contacto, seguro y 100% fiable. ¿Cómo? Si tienes abono general o VIP pagarás con el chip de tu pulsera. Si tienes entrada de día, pagarás con la tarjeta que te daremos al acceder al recinto. Podrás pagar con pulsera o tu tarjeta tanto en barras como en restauración.

Esta pulsera o tarjeta será únicamente válida para pagar dentro del recinto de Warm Up, no será válida para otras ediciones ni para otro evento.

¿Cómo funciona?, ¿qué tengo que hacer?

Si tienes abono podrás hacer tu pre-carga desde tu casa con una promo muy limitada con tarjeta de crédito o débito. También podrás recargar directamente en el recinto tanto en efectivo como con tarjeta o en los puntos de recogida de pulsera durante la semana de "Somos Murcia" (una vez abramos puertas ya no habrá promociones o antes si se agota el cupo de pre-recargas promocionales). Cuando llegues al recinto te pondremos tu pulsera y tendrás ya el importe pre-recargado en tu pulsera.

Si tienes entrada de día: podrás hacer tu recarga directamente en el recinto en los puntos habilitados para ellos tanto en efectivo como con tarjeta.

Tengo entrada de día, ¿no puedo pre-recargar desde casa?

No, con entrada de día no podrás pre-recargar con anterioridad ya que las entradas de día no tendrán pulsera. Una vez en el recinto, al acceder, te daremos una tarjeta para que puedas recargar con dinero para utilizar dentro del recinto.

¿Es un pago seguro?

¡Muchísimo! El pago a través de este sistema es muy seguro gracias a Caja Rural Central, se utiliza un cifrado de alta seguridad que es imposible de copiar la información y los datos.

¿Dónde puedo recoger mi pulsera?

Si tienes el ABONO (general o VIP) puedes tener tu pulsera antes del festival en los siguientes lugares:

La Filmoteca de Murcia: de martes a jueves en horario de 17:00h a 23:00h

También podrás hacerlo directamente en LA FICA y si tienes ENTRADA DE DÍA, este es tu horario:

Viernes : de 17:00h a 02:00h

: de 17:00h a 02:00h Sábado: de 17:30h a 02:00h

DURANTE EL FESTIVAL

¿Puedo pagar en efectivo, con tarjeta o con tokens en el recinto?

No, el único método de pago en el festival será a través de tu pulsera (en el caso de abonos) o tu tarjeta (en el caso de entradas de día): tanto para bebidas como para la zona de restauración. ¡Asegúrate de no perderla!

¿Cómo cargo mi pulsera en el recinto?

En el recinto podrás cargar tu pulsera cashless con pago en efectivo o con tarjeta bancaria todas las veces que quieras en los puntos habilitados para ello. Te recomendamos que, si no has pre-cargado tu pulsera desde casa, lo hagas una vez llegues al recinto, con un importe para consumir durante todo el festival. No te preocupes, podrás solicitar el reembolso de tu saldo no gastado una vez finalice el evento.

¿Hay importe mínimo de carga en el recinto?

La carga mínima en el recinto con tarjeta será de 5€ y siempre en múltiplos de 5€ (5€, 10€, 15€, 20€, etc….) Para las recargas en efectivo no habrá importe mínimo de recarga.

¿Puedo compartir mi pulsera?

Cada pulsera es intransferible y va asociada a una única persona. Las pulseras que, visiblemente, sean manipuladas, no se aceptarán como método de pago. Recuerda que tu pulsera es como tu entrada: si es sospechosa de manipulación tampoco podrás entrar en el recinto así que cuídala bien.

¿Y si se rompe o me aprieta? ¿Se puede mojar?

¡No te la cortes! Acércate al punto de atención al cliente y te solucionarán la incidencia enseguida. Y claro que puedes mojarla, ¡no pasa nada!

Si necesitas más información acerca del Cashless, puedes consultarla en la página del festival.

Más información sobre el Warm Up Festival 2024: