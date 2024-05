Temor a despidos entre los 800 empleados de BBVA y Sabadell en la Región

El nuevo intento de fusión entre el BBVA y el Sabadell ha resucitado la inquietud en las plantillas ante un posible cierre de oficinas, que puede ser más conflictivo en los municipios de la Región en los que están presentes ambas entidades, dado que solo se mantendría una de las dos sucursales existentes en este momento. El futuro de los empleados de los servicios centrales es una de las mayores incógnitas. Los sindicatos confían en que, si hay recortes de personal, no sean despidos "traumáticos", sino que se negocien bajas voluntarias.

El anuncio de las negociaciones se produce después de un largo proceso de concentración, que ha dejado una red de oficinas bancarias esquelética. El Sabadell, que heredó la estructura de la antigua CAM, solo tiene en este momento 69 oficinas, mientras que el BBVA asegura contar con 52, aunque en esta cifra incluye sucursales y cajeros, según fuentes de la institución.

La entidad catalana asegura contar con una plantilla de 303 trabajadores en las oficinas, aunque la secretaria de la sección sindical de CC OO en el Sabadell, Paqui Martínez Corbalán, eleva el número de trabajadores a 549, incluyendo al personal de los servicios destinados a la recuperación de los créditos morosos y a la gestión de las hipotecas, que están teletrabajando desde su casa.

El BBVA afirma tener 257 empleados en la Región. En total, ambas entidades suman 806 trabajadores, que están pendientes de las negociaciones.

Representantes de CC OO y de UGT consideran que las plantillas de los bancos están ya «muy ajustadas» y que el número de sucursales que mantienen en la Región queda muy lejos de las cifras anteriores a la pandemia.

Martínez Corbalán recuerda que los bancos han limitado los servicios de atención al cliente aprovechando la digitalización, lo que hace que se acrecienten los problemas de exclusión financiera de «las personas vulnerables».

Las dificultades son mayores en los municipios pequeños y en las pedanías más alejadas de los núcleos urbanos.

Paqui Martínez Corbalán considera que la vuelta a las negociaciones para la fusión es «una nueva vuelta de tuerca a las que la banca nos tiene acostumbrados», en un momento de beneficio «récord» en los bancos.

Apunta que el anuncio ha sido acogido con «expectación, incertidumbre e inquietud» tras la experiencia de los anteriores procesos. Recuerda que en municipios como Lorca «solo hay dos oficinas del Sabadell, una con 19 empleados y otra con cinco», por lo que resulta difícil anticipar qué consecuencias tendría la fusión.

Representantes de UGT en el Sabadell también muestran su preocupación por el destino que tendrían los trabajadores de los servicios centrales, que se encuentran en el edificio situado frente a los Soportales de la Catedral, y de los que están dedicados a los servicios de recuperación de créditos o gestión de hipotecas.

BBVA / Agencias

El Gobierno regional considera que es «una operación privada»

El Gobierno regional considera que la posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell sería «una operación privada» y no entra a valorar las consecuencias que podría llegar a tener la incorporación de la antigua red de oficinas de la desaparecida CAM a la nueva entidad resultante.

«Como Gobierno regional confiamos en que los organismos reguladores velarán por los intereses tanto de los inversores como de los clientes, así como de los empleados. Apostamos porque el sistema financiero español continúe siendo uno de los más competitivos de Europa», han indicado fuentes de la Consejería de Hacienda.

El presidente de la Croem, José María Albarracín, advierte de que cualquier opinión se está adelantando a «una fusión que aún no se ha consumado». Recuerda que ya se negoció otro acuerdo de fusión hace cuatro años «que no llegó a cuajar» por lo que considera necesario «ser cautos» y no adelantarse a los acontecimientos.

Albarracín apunta que el objetivo de la operación sería «potenciar la unión entre estas entidades», lo que reduciría «la competencia» dentro del mercado financiero. «La oferta sería menor y, por lo tanto, la demanda de los usuarios se vería reducida».

Carta del BBVA

En una carta dirigida al Consejo de Administración de Banco Sabadell, el BBVA subraya que "la combinación de ambas entidades daría lugar al proyecto industrial más atractivo de la banca europea. En este sentido, destaca los beneficios de la fusión para ambas entidades, sus accionistas, empleados, clientes y las sociedades en las que operan".

Añade que "la nueva entidad se convertiría en una de las mayores y más sólidas entidades financieras en Europa, con activos totales por encima del billón de euros y más de 100 millones de clientes a nivel mundial, con la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro".