Uno de los programas de televisión más emblemáticos de la parrilla es 'La Ruleta de la Suerte': un concurso que desde hace años se emite en Antena 3 antes de los informativos, a la hora de comer. Se trata de uno de los programas más vistos de su franja y uno de los shows más icónicos.

El conductor del programa, Jorge Fernández, es una figura ampliamente reconocida en el ámbito de la televisión española: nació en Alicante en 1972 y no solo es conocido por su labor como presentador, sino que también ha pisado el mundo del baloncesto y el modelaje. Gracias as u carisma y a su profesionalidad ha llegado a consolidarse como uno de los presentadores más queridos de la televisión junto a Carlos Sobera.

Desde el año 2006, Jorge Fernández ha estado al frente de 'La Ruleta de la Suerte': un concurso que ha logrado cautiva a millones de personas gracias a su participación interactiva y su dinamismo. Junto a su inseparable compañera, Laura Moure, Jorge ha sido el responsable de conducir el programa que ha marcado el medio día de la vida de muchas personas a lo largo de los años.

Interrumpen la emisión de 'La Ruleta de la Suerte'

Sin embargo, uno de los momentos que pervive en la memoria de los fans más fieles a 'La Ruleta de la Suerte' es cuando hace unos meses el programa tuvo que detenerse en seco ante lo ocurrido durante su emisión en directo.

Los motivos exactos que llevaron a la suspensión momentánea del programa fueron un desencuentro entre Jorge Fernández y el polémico cantante Joaquín Padilla: que se ha convertido en una figura icónica en ciertos círculos de X (antiguo Twitter) donde los usuarios piden a voces que sea sustituido por sus, presuntamente, malas dotes para el canto.

En aquella ocasión, el vocalista expresó su rechazo ante la falta de conocimientos musicales de muchos jóvenes, incapaces de reconocer los grandes éxitos de antes que interpreta junto al resto de la banda. La frustración frente a la imposibilidad de las nuevas generaciones de reconocer temas que para él son clave en la historia de la música le ha llevado a manifestar su descontento entrando en conflicto con Jorge Fernández, que se ofreció a invitarle a una comida para calmar las aguas: "Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado una comida con vinito".

En redes sociales, los usuarios seguían con sus quejas: “Lo que me hacéis hacer para tener contento al cantante”. Nuevamente, los espectadores han cargado contra el cantante del programa. Primero que aprenda a cantar".