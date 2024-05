Más de doscientas actividades para La Noche de los Museos

Cartagena vivirá la próxima semana una de sus jornadas culturales más especiales. Nos referimos, claro está, a La Noche de los Museos, que lejos de desarrollarse específicamente en horario nocturno, comenzará a las nueve y media de la mañana del sábado 18 de mayo con la apertura del Arqvua, el más madrugador de los cerca de cuarenta espacios implicados en esta edición. O al menos así figura en el programa que la alcaldesa Noelia Arroyo presentó este martes en la Muralla Púnica y que ya se puede consultar íntegro en la web oficial del programa: www.lanochedelosmuseos.cartagena.es, donde desde hoy también pueden realizarse las reservas de plazas para las diferentes rutas planteadas por los organizadores, así como formalizar las inscripciones para algunas de las más de doscientas actividades propuestas, todas gratuitas, y que alargarán este día hasta la una de la madrugada del domingo.

Entre las propuestas hay decenas de temáticas diferentes: desde un viaje por la gastronomía de la ciudad a través de su historia hasta rutas como la etnográfica Galifa-El Portús, una visita a la Basílica de la Caridad y los diferentes recorridos que se proponen con los Molinos del Campo de Cartagena como destino. En total, se ofertan mil quinientas plazas para diferentes actividades –un tercio de ellas, reservadas para el público infantil y adolescente–, a lo que hay que sumar exposiciones, conciertos, exhibiciones de todo tipo –incluso de soplado de vidrio– y mucho más; todo ello en museos, salas expositivas y otros espacios de interés histórico artístico, así como plazas y calles tanto del casco histórico como de los barrios y diputaciones.

«La Noche de los Museos es más que la conmemoración de una jornada dedicada a los museos –señaló Arroyo durante su intervención–. En Cartagena es una gran manifestación a favor de la cultura que transforma la ciudad en un escenario inigualable e infinito», añadió la regidora, que espera superar la participación de 42.000 personas que se registró durante la pasada edición. Esta, que es la decimosexta, tiene como lema: ‘Museos por la educación y la investigación’.

Una de las grandes novedades de este año es la inclusión del renovado Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy como «un espacio vivo y dinámico». Este incluye un programa con cine, exposiciones y conciertos, mientras que también merece la pena destacar las visitas guiadas al Museo de Carmen Conde, la cartagenera más ilustre. Además, como es habitual, abrirán al público espacios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Romano, el Museo Naval, el Barrio del Foro Romano, el Arqueológico Municipal ‘Enrique Escudero de Castro’, el Muram y el Museo del Agua de la UPCT, y hasta los espacios expositivos de las cofradías de Semana Santa, entre muchos otros enclaves. Y en el extrarradio también se podrán visitar gratis los museos del Bolillo y la Casa del Folkore, ambos en La Palma; el Etnográfico de Los Puertos de Santa Bárbara; el Teatro Apolo del Algar, así como el Museo del Vidrio de Santa Lucía, donde tendrá lugar las ya mencionadas y tradicionales exhibiciones de soplado de vidrio.

El cartel y otros datos de interés

No obstante, este martes no solo se presentó el programa; también se descubrió el cartel anunciador de esta edición, obra de José Carlos Ñiguez. El artista ha combinado para ellos dos vestigios del pasado cartagenero, ambas piezas del Museo del Teatro Romano: la Musa del altar de Júpiter y el Apolo citaredo, en un intento de «transmitir la magia, el misterio, el enigma y el poder que solo se puede encontrar en la Noche de los Museos de Cartagena». Quizá por eso, ese día se emitirá desde la ciudad portuaria –y, en concreto, desde el propio Museo del Teatro Romano–el programa de Radio Nacional de España No es un día cualquiera, de Pepa Fernández, que también trabajará desde allí el domingo 19.

Por otro lado, y a expensas de que los interesados buceen por el tríptico del programa o la web (donde se puede consultar la programación por horas o por espacios), el Ayuntamiento ha confirmado que, un año más, durante La Noche de Los Museos habrá un servicio especial de autobuses urbanos de Alsa. Para más detalles, se ofrecerá una ruta circular gratuita desde el Museo Arqueológico Municipal (Ciudad Jardín) hasta el Museo del Vidrio (Santa Lucía). Además, habrá una ampliación horaria en las líneas urbanas de pago 1, 2, 4, 5, 6 y 7.

Y en cuanto al alojamiento, los hoteles de Cartagena ofrecen a quienes se hospeden en sus habitaciones un descuento del 10% durante el viernes y el sábado a quienes, al hacer su reserva, señalen que es para La Noche de los Museos. Además estos clientes podrán disfrutar, en la mañana del domingo 19 de mayo, de una visita guiada por todas las estancias y obras de arte del Palacio Consistorial, edificio cumbre del Modernismo en Cartagena.

Por último, cabe mencionar que La Noche de los Museos 2024 será también la más inclusiva de su todavía corta historia, ya que, por primera vez, habrá puntos de información accesibles en los diferentes museos, así como más de 250 voluntarios que, entre otras funciones, facilitarán el acceso a personas con movilidad reducida. También participarán de manera activa voluntarios de Autismo Somos Todos y habrá actividades inclusivas con el grupo de teatro Jaloque, de la ONCE, formado por personas con discapacidad visual grave o ceguera. También habrá una guía de lectura fácil –adaptada para aquellas personas con discapacidad intelectual– gracias a la colaboración de Plena Inclusión Murcia.