El Registro de la Propiedad dice adiós al papel después de 163 años

El Registro de la Propiedad dirá adiós al papel a partir de mañana para convertirse en un archivo online. Según ha explicado a La Opinión el decano del Colegio de Registradores de Murcia, José Ramón Sánchez Galindo, el cambio legal que entrará en vigor este jueves representa «un hito histórico», dado que pone punto y final a «un procedimiento establecido hace 163 años» para inscribir las fincas, las hipotecas o las cargas que soportan las viviendas como forma de garantizar los derechos de sus propietarios.

Los clásicos tomos que a lo largo de generaciones han custodiado el patrimonio de las familias y asegurado los derechos de sus herederos serán sustituidos a partir de ahora por archivos digitales, que ofrecerán más facilidades para cualquier consulta online y para las comunicaciones con la Administración y con los notarios, las entidades financieras o las gestorías.

Sánchez Galindo recuerda que el Registro de la Propiedad es un órgano «creado con la Ley Hipotecaria de 1861», que se ha reformado para entrar en la era digital.

El registrador es un funcionario público encargado de custodiar y certificar los datos y las condiciones recogidas en las escrituras de propiedad, en las hipotecas y en los contratos comerciales inscritos. Sus archivos permiten rastrear la titularidad de las viviendas y de las propiedades rústicas y saber por qué manos han ido pasando con cada generación.

También garantiza la seguridad jurídica de los usuarios, facilitando la custodia y el acceso a la información contenida en los tomos en los que están inscritas las fincas para que pueda saberse a quién pertenecen en cada momento.

Tiene encomendado por ley «el control de la legalidad de todos los actos de constitución, adquisición, transmisión, modificación y cancelación o extinción del dominio y demás derechos sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles».

La reforma desplaza la fe pública de los libros físicos a los folios firmados electrónicamente

A partir del 9 de mayo el procedimiento de «la fe pública digital se desplaza de los libros físicos a los folios firmados electrónicamente». Junto con el Registro de la Propiedad también pasarán de la inscripción tradicional en papel a la vía digital el Registro de Comercio y el de Bienes Muebles, que se integraron en una entidad única hace años.

En la Región hay 40 Registros de la Propiedad, que a partir del lunes empezarán a operar oficialmente de puertas afuera sin papel. «Todos los documentos se van a digitalizar. Cuando un ciudadano llegue con una escritura o cualquier otro papel se tendrán que registrar online», indica el decano.

Sánchez Galindo precisa que antes de la entrada en vigor de la reforma con la que desaparecerán los apuntes manuscritos en los tomos «ya existe una comunicación telemática con la Administración y con los notarios», aunque destaca que la digitalización de los datos registrales permitirá una mayor posibilidad de «interactuar» con otros organismos públicos.

Estos canales de consulta online también están siendo utilizados por las entidades de crédito, las gestorías o la propia Administración, «que se relaciona con los registros a través de medios electrónicos en todos aquellos ámbitos en que ya están muy avanzada la digitalización».

No obstante, el decano precisa que la posibilidades de «interactuar con el Registro de la Propiedad» por parte de los demás organismos públicos está limitada. «La Ley de Protección de Datos no permite acceder, pero sí se podrá ver un extracto», en el que no aparecerán datos confidenciales.