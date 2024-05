La retirada de los ‘baby boom’ multiplica por seis las jubilaciones

La retirada de la generación del ‘baby boom’ ya ha comenzado en la Región. Entre el primer trimestre de 2023 y el de 2024 más de 13.000 jubilados se han incorporado a la estadística de personas inactivas, según los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa del INE. Sin embargo, el año anterior solo salieron del mercado laboral unos 2.000 jubilados, lo que multiplica por seis la salida de los nuevos pensionistas. La mayor parte de los activos murcianos que se han retirado son mujeres.

Hasta el mes de diciembre podrán marcharse los murcianos nacidos en 1959 que hayan cotizado el tiempo necesario para dejar de trabajar a los 65 años. En caso contrario, tendrán que esperar hasta 2026. Los docentes, sin embargo, pueden jubilarse a partir de los 60 años.

Los sindicatos apuntan que la previsión de cambios en la regulación de las pensiones puede estar animando a retirarse a trabajadores con muchos años de cotización, que ven peligrar la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada en el futuro sin sufrir una fuerte penalización económica de por vida. Además, la actualización de las pensiones de acuerdo con la subida del IPC también constituye un aliciente.

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, apunta que «la legislación sobre prestaciones de jubilación ha mejorado» las condiciones al suavizar los recortes de las pensiones.

«Las jubilaciones anticipadas tienen un coeficiente reductor que se ha amortiguado», afirma Jiménez. No obstante, recuerda que la Seguridad Social ofrece una bonificación sustanciosa a los trabajadores que deciden continuar y retrasar la jubilación.

El secretario de Salud Laboral de CC OO, Juan Blázquez, no descarta que este incremento pueda deberse también a los recortes de empleo que se han producido en los últimos años en la banca y en grandes compañías, como Telefónica. Recuerda que el cierre de las sucursales bancarias provocó un elevado número de bajas, pero no dan lugar a jubilaciones inmediatas. Blázquez precisa que muchos de los empleados que se acogieron a las bajas incentivadas no han llegado a jubilarse todavía, sino que están obligados a mantener un convenio especial con la Seguridad Social hasta que puedan acogerse a la jubilación anticipada.

No está claro, por tanto, si la EPA incluye como inactivos o no a los llamados incorrectamente ‘prejubilados’ , dado que su situación es muy particular: no trabajan, pero cotizan como si estuvieran en activo.

El aumento del colectivo de jubilados, que ha pasado de los 176.300 de 2023 a189.600 en el primer trimestre de este año, ha supuesto la salida de 13.300 activos del mercado de trabajo. Esta diferencia multiplica por seis las cifras del año anterior, cuando se retiraron 2.000.

La mayor parte de los nuevos jubilados son mujeres, que formaron parte del primer contingente incorporado al mercado laboral en la Región.

Por otra parte, la EPA del primer trimestre refleja la pérdida de 6.800 ocupados respecto a diciembre de 2023(a pesar de que el balance anual es positivo), que encaja con el aumento de los inactivos.

Cierre de negocios con la salida de los autónomos

Los autónomos también están experimentando la salida del mercado laboral de los trabajadores en edad jubilarse, lo que en muchos casos da lugar a la desaparición de sus negocios.

El sector del comercio, que es uno de los que más cierres ha sufrido en los últimos años, resulta uno de los ejemplos más significativos. Ante las dificultades que encuentran los dueños de las tiendas tradicionales para competir con el comercio online el relevo generacional no se está produciendo. Según los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa, 2023 terminó con 2.500 trabajadores por cuenta propia independientes y empresarios menos, parte de los cuales se han jubilado.

El INE contabilizaba 63.900 autónomos en esta situación, cuando el año anterior este colectivo alcanzaba los 66.000 ocupados.

En toda España UPTA calcula que en los próximos tres años se jubilarán 300.000 autónomos, que «cerrarán la puerta de sus negocios por razones de edad». Precisa que en 2024 ya hay cada mes 1.700 jubilaciones más que el año pasado.

La Comunidad prevé este año 327 salidas solo en Administración y Servicios

El elevado número de empleados públicos en edad de jubilarse ha llevado a la Comunidad a elaborar un Plan de Relevo Generacional para anticiparse a la retirada de los funcionarios que dejarán su puesto a partir de ahora. Solo en la plantilla de Administración y Servicios pueden producirse este año 327 jubilaciones, de acuerdo con los cálculos de la Consejería de Hacienda. A esta cantidad se sumarán las de Sanidad y Educación.

Según explican fuentes de la Consejería, uno de los objetivos del Plan es «analizar los puestos de trabajo que se quedan libres tras las jubilaciones para saber si se deben hacer cambios de configuración en los mismos». Además, en los casos en que se detecta la posibilidad de «pérdida de conocimiento crítico se llevan a cabo actuaciones de ‘mentoring’, en las que el funcionario que se jubila traslada su conocimiento basado en la experiencia a sus compañeros antes de su jubilación».