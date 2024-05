En el mundo de la televisión, la longevidad es un aval del éxito que ha tenido un programa. Un ejemplo de esto es 'Pasapalabra', pero también otros concursos de televisión como 'La Ruleta de la Suerte'. Este concurso diario, que se emite en Antena 3, se ha hecho un hueco en los corazones de toda España después de haber estado emitiéndose durante 18 años consecutivos.

Su presentador, Jorge Fernández, es uno de los más longevos de la televisión: alguienq ue ha sabido ganarse el cariño del público gracias a la profesinalidad y la simpatía que desprende.

Llaman "asqueroso" a Jorge Fernández

Sin embargo, en la emisión de esta semana de la 'La Ruleta de la Suerte' vivió un momento inesperado congeló el programa: tanto al propio Jorge Fernández como al público y los concursantes. Y es que, durante una de las pruebas del concurso, una concursante llamada Loreto mostró su enfado con el presentador después de sentirse perjudicada por sus explicaciones hacia otra participante.

El comentario espontáneo de Loreto, quien no dudó en calificar la situación como "asquerosa", tomó por sorpresa a Jorge Fernández, quien no dudó en compartirlo con la audiencia. "Me ha dicho: '¡Qué asqueroso!'", reveló el comunicador, añadiendo con humor que Loreto intentó justificarse alegando que lo había dicho "con cariño". Este comentario, que podría haber resultado incómodo en otras circunstancias, fue recibido con buen humor por parte del presentador, quien explicó que en la localidad de Tolosa, de donde es Loreto, este tipo de expresiones no son tan fuertes como podrían parecer.

A pesar del momento de tensión, el ambiente distendido del programa prevaleció, y Loreto se llevó consigo una liberación al haber expresado abiertamente su opinión, además de un premio de 275 euros. Este episodio demuestra una vez más la capacidad de Jorge Fernández para manejar situaciones inesperadas con humor y profesionalismo, manteniendo así el espíritu dinámico y ameno de 'La Ruleta de la Suerte'.

Desde que asumió la conducción del programa en 2006, Jorge Fernández ha sido pieza clave en el éxito continuado de 'La Ruleta de la Suerte', convirtiéndose en uno de los presentadores más queridos de la televisión española. Su carisma y su habilidad para conectar con los concursantes y la audiencia han contribuido al encanto duradero de este concurso, que sigue liderando su franja de emisión gracias a su participación interactiva y dinámica.