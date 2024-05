Los bomberos forestales de Orthem reclaman más sueldo tras duplicarse la concesión

Los bomberos forestales que trabajan para la empresa concesionaria del servicio de extinción de incendios en los montes de la Región se quejan de que el contrato de la Comunidad con la compañía Orthem se ha duplicado, pero la subida de la factura que paga el Gobierno regional no se ha traducido en un aumento de la plantilla encargada de apagar el fuego en los espacios naturales. El comité de empresa reclama al Ejecutivo que modifique el pliego de condiciones para obligar a la concesionaria a cubrir las bajas y a sustituir a los trabajadores de permiso o excedencia. También reclama un mayor incremento salarial, dado que los profesionales deben permanecer localizados al terminar su jornada a una distancia que les permita llegar en media hora a la base que tienen asignada.

El nuevo contrato suscrito por Medio Ambiente ha subido la factura de la vigilancia de los montes y la extinción de incendios de nueve millones anuales a 16. Hasta el año 2027 Orthem ingresará cerca de 80 millones de euros con el compromiso de aportar más medios humanos y materiales, lo que supone un aumento cercano al 80%.

El representante del sindicato SITRA Pedro González explica que esta disponibilidad forzosa obliga a «los profesionales que viven más lejos a alquilar una casa» para cumplir las exigencias de la concesionaria, pero solo reciben una compensación de 150 euros, que considera insuficiente. González sostiene que, «al no cubrirse las bajas o los permisos por paternidad, no nos podemos coger ningún día libre durante los meses con mayor riesgo de incendio. No solo no podemos conciliar, sino que se nos impide cualquier tipo de desplazamiento en el tiempo libre para estar con la familia».

Asegura que hay profesionales con sueldos inferiores a los 1.300 euros, una cantidad muy alejada de las retribuciones que cobran los bomberos adscritos al Consorcio de Extinción de Incendios, que depende de la Comunidad y de los ayuntamientos.

Aunque se ha firmado un nuevo convenio, que establece una subida de casi el 20% hasta 2027, con un 8% de incremento en el primer año, González asegura que la inflación «se ha comido la subida».

También recuerda que Murcia es la única comunidad que tiene privatizado el servicio.

Por su parte, el representante de UGT Alejandro Díaz recuerda que el personal de Orthem trabajan durante todo el día en el monte realizando labores de mantenimiento y prevención de incendios, por lo que en caso de incendio llega al fuego con una jornada ya a sus espaldas, a pesar de los bajos salarios. «Somos gente que nos dejamos en esto la vida», afirma. Considera necesario que «el próximo pliego repercuta en las condiciones del personal».

Los bomberos forestales salieron a la calle hace un año y se manifestaron ante el palacio de San Esteban para reclamar a la Comunidad Autónoma las mismas mejoras en los salarios y en la dotación de las plantillas que siguen reivindicando en este momento. Pocos meses después se renovó la concesión del servicio de extinción de incendios a la empresa Orthem, concesionaria también de las ambulancias del SMS, cuyos trabajadores llevan meses en pie de guerra.

Ahora los bomberos han iniciado una nueva ronda de reuniones con la Comunidad y con la empresa antes de convocar nuevas protestas

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han contestado ante las quejas de los bomberos con el argumento de que «las relaciones entre la empresa y sus trabajadores son una cuestión interna» y que se limita a «exigir el cumplimiento del contrato» a la concesionaria.

La compañía responde que los profesionales trabajarán 12 meses

La empresa Orthem, concesionaria del servicio de extinción de incendios en los montes, asegura que ha contratado a 375 personas, a pesar de que el pliego de condiciones solo le obliga a tener 343. También responde que la mayor parte de la plantilla ha pasado de trabajar ocho meses al año a doce, mientras que el personal de vigilancia pasa de cinco a ocho meses.

Añade que «se han ampliado los refuerzos del servicio con 19 profesionales más». Ante las quejas por no poder conciliar y ni cogerse días de descanso, explica que los bomberos «trabajan cuatro días y libran dos», mientras que pueden disponer del «33%de los fines de semana entre abril y septiembre». Respecto a los salarios indica que «el 1 de enero de 2023 se han incrementado un 10,5% y está acordado un aumento del 20% hasta el final de la duración del presente contrato».