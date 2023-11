Tantas horas en plató hacen que al final uno acabe conociendo al de enfrente casi más a que a sí mismo. Algo así debe ocurrir entre Joaquín Padilla y Jorge Fernández en La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan años de trabajo a sus espaldas codo con codo y son las caras más célebres del programa, sin ningún tipo de duda. Eso sí, tanto tiempo no quita que de vez en cuando surjan ciertos roces.

Por mucho que estemos acostumbrados a ver a ambos personas al otro lado de la pantalla cada mediodía, ambos también tienen su vida y sus vacaciones. De Joaquín Padilla sabemos que le gusta dedicar su tiempo libre a su dedicación por la música; tanto es así que cuenta con varios proyectos a la vez de distintos estilos musicales. Uno de ellos es Entrelazados, que comparte con su pareja, la cantante, actriz y compositora Chus Herranz, que ahora forma parte del elenco del musical "Los chicos del coro". Pero, además, Padilla también creó 'Legado de una tragedia', una ópera rock basada en la obra del escritor Edgar Alan Poe y en la que colaboran las principales voces, guitarras, baterías o bajos del Heravy Metal nacional.

Relación fuera del programa

Por su parte, Jorge Fernández no es tan abierto con la audiencia. No obstante, sabemos una de las cosas que le gusta a hacer en sus vacaciones: disfrutar de Formentera. Al menos, eso es lo que ha dado a entender después de que la banda de La Ruleta de la Suerte deleitara al público con una canción de Rulo y la Contrabanda. "Si le queréis ver a Rulo, todos los veranos se los pasa en Formentera él solo con su guitarra acústica en los garitos y forma unos patines... Parece que lleva dos guitarras él solo", comentaba el presentador.

Padilla recogió el guante de manera muy hábil: "Pues ahora que nos has invitado a Formentera a verle pues guay". Sin embargo, no se esperaba la tajante respuesta de su insperarable compañero de programa: "No, yo he dicho que si quieres ir que vayas, yo no te he invitado. Te he dicho que ahí está Rulo". De nuevo, el cantante de La Ruleta no fue menos con su respuesta y siguió el hilo de la conversación: "Bueno, pues iremos sin ti, no te preocupes".

Para calmar las aguas, Jorge Fernández dio marcha atrás con sus declaraciones: "Si es por invitarte, yo te invito, socio".

Horas interminables en plató

Joaquín Padilla cuenta con una curiosa legión de haters en redes sociales que critican sus temas. Pero, a su vez, cantante tiene miles de fans que aplauden sus obras y actuaciones, sobre todo, lo que ha logrado con la obra que antes se ha mencionado, Legado de una tragedia y sus continuaciones: IV - El Secreto de los Templarios V - Britania VI Aquelarre de Sombras. Obras cargadas de epicidad en el que los sonidos orquestales acompañan a las guitarras y a una melodía que se queda grabada en la cabeza para siempre.

Una de las preguntas que más se hacen los seguidores e incluso los trabajadores de La ruleta de la suerte es cuánto tarda la banda en ensayar sus canciones. De hecho, Laura, una concursante que se encontraba a punto de presentarse ante el público ha planteado esta cuestión al propio Padilla y el cantante ha decidido responderla durante la emisión de uno de los programas.