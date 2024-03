¿Por qué Dani Alves puede salir?

Mientras escribo esto, Dani Alves sigue pidiendo favores para completar el millón de ‘leuros’ de la fianza, si quiere hablar de salir. Sin patrocinadores y siendo oficialmente un apestado, le costará trabajo. La verdad es que se puede cometer cualquier delito (no se debe), menos los de índole sexual. Da un asco y una repulsión que no sé quién se le puede acercar sin repelús. Pero no te hablo de si está bien o mal que salga. Lo bueno de las leyes es que se aplican a peso, nos gusten o no. Parecen ambigüedades filosóficas, pero son realidades matemáticas. El derecho es exactitud.

Dice la abogado (lo siento, pero odio el lenguaje inclusivo) de la víctima que, si Dani Alves sale en libertad, es porque hay justicia para ricos. Hombre, desde luego la fianza impuesta es de ricos. Pero lo cierto es que se pone en función de la capacidad económica. Se pretende que al doliente le duela, valga la redundancia, perder el dinero depositado, y que trate de ser muy bueno para recuperarlo.

Pero no se irá tan campante. Le pondrán, además de la fianza, medidas de seguridad, como acudir periódicamente al juzgado, o llevar puesto un dispositivo telemático que no se podrá quitar ni para ducharse, por supuesto alejamiento de la víctima o quizá localización permanente. Hay más medidas, pero yo creo que a este pájaro le impondrán estas. Estar en libertad provisional y ser una persona libre, suena parecido, pero no tiene nada que ver.

Lo cierto es que la posibilidad de que le concedan la libertad provisional ha estado ahí desde el principio. Mientras no haya sentencia firme, todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. En mi opinión, aparte del riesgo de fuga, la alarma social que se habría generado si tras cometer ese delito, especialmente vejatorio, se quedara en su casa a esperar el juicio, sería de tal magnitud que está justificado encerrarle. Aparte de las ventajas de aplicarle la ‘prevención general’: que públicamente se vea qué le pasa a quien hace esto. Y el que las barbas de su vecino vea cortar, ponga las suyas a remojar.

Pero a nivel procesal, no es un penado propiamente dicho. En su día estuvo detenido, ahora es un preso, y cuando la sentencia adquiera firmeza, será formalmente un penado, estará condenado. Mientras no lo sea, puede pedir libertad provisional. En otras palabras, si la última instancia, que aún está pendiente de resolver el último recurso interpuesto, dictara sentencia absolutoria, saldría de prisión en ese mismo momento como un hombre libre.

Pero a lo que vamos, por qué le van a dejar salir si paga la fianza: Porque la sentencia fue a cuatro años y seis meses de prisión. Sí, el ideón de igualar abusos a violación quiere decir que también se igualó la violación a los abusos. Las penas se enrasaron, y si un animal así te pilla, le cae la misma pena que si te toca una oreja libidinosamente. La idea era la contraria, que le cayera la del pulpo sólo con que te mirara, pero la ley es exactitud, lo que te decía antes. Se aplica lo que hay escrito, no lo que se pensaba escribir.

El caso es que Dani Alves ha cumplido más de un año y tres meses en prisión, o lo que es lo mismo, casi la tercera parte de la pena impuesta. Normalmente no significaría nada. Una vez condenado, ese período en prisión le contaría como pena efectiva. Sin embargo, nos encontramos ante el hecho de que, una vez cumplida la tercera parte de la condena, tiene derecho a pedir la libertad condicional. Y dada la ridícula pena impuesta, esa tercera parte ya está cumplida.

Ahora vuélveme a preguntar ¿va a salir Dani Alves? La respuesta es que, si junta el millón, sí. De rositas después de violar a una chica.

