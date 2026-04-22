La Med Zone CUP 2026 reúne en El Valle Golf a John Deere y clientes internacionales en torno a la electrificación y la precisión

La VII edición de la Med Zone CUP, celebrada del 14 al 16 de abril de 2026 en España, ha reunido a clientes estratégicos del sector del golf procedentes de Italia, Alemania, Francia y España en un encuentro organizado por John Deere junto a Rain Bird y Wiedenmann, con la participación de Avanterra Tech.

Un formato centrado en la experiencia del torneo y el conocimiento en campo

La Med Zone CUP se articula en torno a su torneo de golf, que actúa como eje del evento y punto de encuentro entre los participantes. A partir de esa base competitiva, el programa se estructura con actividades técnicas y demostraciones en campo que permiten complementar la experiencia deportiva con el conocimiento directo de las soluciones del sector.

Greenkeepers y responsables de mantenimiento participan en este entorno donde la competición convive con la posibilidad de probar maquinaria y analizar su rendimiento en condiciones reales de trabajo. Este planteamiento facilita además el intercambio profesional entre los asistentes, generando un espacio donde se comparten experiencias, retos operativos y formas de gestión de distintos mercados europeos.

Profesionales del sector del golf participaron en la Med Zone CUP 2026 para conocer sobre el terreno las últimas innovaciones de John Deere / Avanterra Tech

Innovación John Deere basada en electrificación, precisión y gestión inteligente

En este contexto, John Deere ha presentado una nueva generación de tecnologías que redefine la gestión de los campos de golf desde una perspectiva integral.

Entre estas innovaciones destacan equipos como la tripleta 2775 E-CUT y la segadora manual de greens 225 E-CUT, ambas 100% eléctricas, tanto en la propulsión como en el accionamiento de corte. También se incluyen sistemas de autoguiado en segadoras de calles y pulverizadoras, así como segadoras de greens y calles híbridas.

A estas soluciones se suman los sistemas de guiado por satélite integrados en los pulverizadores John Deere, capaces de alcanzar niveles de precisión en la aplicación de hasta 2,5 cm, elevando los estándares de exactitud en el mantenimiento del césped.

Toda esta tecnología se integra dentro del ecosistema digital de la compañía, con el apoyo de John Deere Operations Center PRO Golf, una plataforma en la nube que permite la asignación de tareas, la gestión de la maquinaria y el control presupuestario del campo, ofreciendo una visión global y en tiempo real de toda la operación.

Las demostraciones en campo han contado con el soporte técnico y operativo de Avanterra Tech, que ha facilitado la puesta en marcha de la maquinaria y el acompañamiento a los asistentes durante las pruebas, acercando la tecnología al uso real en campo.

La Med Zone CUP se consolida como un escaparate de referencia para conocer hacia dónde avanza el mantenimiento profesional del golf / Avanterra Tech

El torneo como cierre de la experiencia

El torneo de golf ha puesto el broche final a la Med Zone CUP 2026, reuniendo a los participantes en una jornada de competición en el recorrido de El Valle Golf GNK Golf.

Más allá del resultado deportivo, la jornada ha reforzado el carácter internacional del encuentro, convirtiéndose en un espacio de convivencia entre profesionales del sector donde el intercambio de experiencias y la relación entre participantes han tenido un papel protagonista.

De este modo, la Med Zone CUP consolida un formato en el que el torneo actúa como eje del evento, integrando de forma natural la competición con la demostración tecnológica y el encuentro entre profesionales en un mismo entorno.