La Autoridad Portuaria de Cartagena reconoce que Bernabé se 'coló' en una zona restringida

La senadora socialista María Dolores Flores ha denunciado que la respuesta oficial de la Autoridad Portuaria de Cartagena “desmonta por completo el relato de Francisco Bernabé” y confirma que el senador del PP realizó una grabación política en una zona señalizada como de acceso restringido sin autorización y sin haber solicitado previamente permiso.

La contestación, firmada por el presidente de la Autoridad Portuaria, afirma expresamente que Bernabé “no tenía autorización alguna”, que accedió “por su propia cuenta y riesgo”, que ningún órgano o responsable autorizó la grabación y que tampoco existió comunicación previa solicitando permiso.

“Bernabé montó una campaña de victimismo para tapar lo esencial: entró y grabó sin autorización. Nos acusó de persecución, llegó a hablar de prácticas franquistas y construyó todo un espectáculo para evitar responder a una pregunta muy sencilla. Ahora la propia Autoridad Portuaria ha dejado claro quién decía la verdad”, ha señalado Flores.

La senadora socialista ha advertido de que existe además “un segundo asunto todavía más grave que debe aclararse”: cómo llegó a manos de Bernabé una copia del escrito presentado por ella ante la Autoridad Portuaria, documento que posteriormente exhibió públicamente y utilizó en su ofensiva política.

Flores quiere saber ahora cómo llegó a manos de Bernabé una copia del escrito presentado por ella ante la Autoridad Portuaria para saber por qué había accedido al Puerto

Flores ha registrado por ello un escrito dirigido al presidente de la Autoridad Portuaria para que identifique quién accedió al documento, quién autorizó o permitió su entrega, por qué vía se produjo y con qué cobertura jurídica.

También ha solicitado que se preserven los registros, accesos, descargas, comunicaciones y trazas electrónicas que permitan reconstruir exactamente lo sucedido.

“El presidente de la Autoridad Portuaria tiene ahora la obligación de dar una explicación completa y documentada. No estamos hablando de un rumor: Bernabé hizo público un documento que había sido presentado ante esa institución. Queremos saber quién permitió ese acceso, cómo se produjo y si se hizo conforme a la ley. Y si no fue así, habrá que depurar responsabilidades y ejercer las acciones que correspondan.”

Flores ha concluido que “cada paso que se da deja a Bernabé en una posición más difícil. Su prepotencia le lleva a actuar como si las normas no fueran para él. Ya hemos sabido oficialmente que actuó sin autorización. Y ahora hay que aclarar cómo Bernabé obtuvo y utilizó un documento administrativo que estaba en poder de la Autoridad Portuaria, y el presidente del Puerto tiene la obligación de explicar cómo salió ese documento de allí y si todo se hizo conforme a la ley”.

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“Si se confirma que hubo una filtración o un acceso sin cobertura legal, exigiremos que se depuren responsabilidades y ejerceremos las actuaciones que correspondan”, finalizó Flores.