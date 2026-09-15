Fútbol sala
ElPozo Murcia realiza la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta
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ElPozo Murcia realizó ayer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, a quien además ofreció el título de la Supercopa de España conquistado en el Palau Blaugrana.La plantilla al completo, junto al cuerpo técnico y la directiva del club, acudieron a la cita con la Patrona para compartir con ella el primer gran título de la temporada 2026-27. Jugadores, técnicos y representantes de la entidad realizaron la tradicional ofrenda floral y presentaron ante la Virgen de la Fuensanta el trofeo de Supercopa.
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