Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo RomeríaPrimo de Rivera CatedralArtículo MontielCueva del Agua
instagramlinkedin

Fútbol sala

ElPozo Murcia realiza la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta

La plantilla de ElPozo, durante la ofrenda

La plantilla de ElPozo, durante la ofrenda / ElPozo Murcia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

ElPozo Murcia realizó ayer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, a quien además ofreció el título de la Supercopa de España conquistado en el Palau Blaugrana.La plantilla al completo, junto al cuerpo técnico y la directiva del club, acudieron a la cita con la Patrona para compartir con ella el primer gran título de la temporada 2026-27. Jugadores, técnicos y representantes de la entidad realizaron la tradicional ofrenda floral y presentaron ante la Virgen de la Fuensanta el trofeo de Supercopa.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Arde Bogotá anuncia una gira por salas con entradas solo a la venta en taquilla
  2. Un crucero sin barco para descubrir La Manga todo el año
  3. La Aemet despeja la gran duda para la Romería de la Fuensanta en Murcia: el tiempo dará un giro justo ese martes
  4. El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente
  5. Un gigante francés se queda con el antiguo Mercadona del Infante y prepara su desembarco en Murcia
  6. Casting en Murcia: buscan mujeres 'guapas, atractivas y con cuerpo atlético' para una película
  7. Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años
  8. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'

ElPozo Murcia realiza la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta

ElPozo Murcia realiza la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta

Una avería complica este martes los viajes en AVE entre Murcia y Madrid: Renfe avisa de posibles retrasos

Una avería complica este martes los viajes en AVE entre Murcia y Madrid: Renfe avisa de posibles retrasos

Cazas de la OTAN derriban un dron sobre el espacio aéreo de Lituania

Cazas de la OTAN derriban un dron sobre el espacio aéreo de Lituania

Matan a un hombre de un tiro en la cabeza en su casa de Águilas

Matan a un hombre de un tiro en la cabeza en su casa de Águilas

Moeve Fútbol Zone 2x03: Lamine, Mbappé y la carrera por ser el mejor del mundo

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

PSP vuelve a ponerse de moda gracias a una aplicación que la convierte en un Walkman

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

China crea una clínica oftalmológica gestionada por inteligencia artificial

El obispo insta a los fieles a ser "constructores de una sociedad mejor" en la misa para despedir a la Virgen de la Fuensanta de la Catedral de Murcia

El obispo insta a los fieles a ser "constructores de una sociedad mejor" en la misa para despedir a la Virgen de la Fuensanta de la Catedral de Murcia
Tracking Pixel Contents