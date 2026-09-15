Una tortuga gigante ‘aterriza’ en la Plaza Circular de Murcia: así será el nuevo espacio infantil del centro

La Plaza Circular tendrá muy pronto un nuevo atractivo para las familias del centro de Murcia. El Ayuntamiento está construyendo en el espacio ajardinado situado junto al quiosco una zona de juegos infantiles cuyo protagonista no pasará desapercibido: una tortuga temática de casi seis metros de longitud pensada para que los más pequeños jueguen, trepen y se diviertan en un entorno seguro.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, visitó esta semana las obras y destacó el valor de esta nueva infraestructura para el corazón de la ciudad. "Con esta actuación ganamos un nuevo espacio de juego en el centro de la ciudad, pensado para que los niños disfruten, imaginen y se desarrollen en un entorno seguro, accesible e inclusivo", afirmó el edil.

Una tortuga de 5,7 metros con tobogán incluido

El gran reclamo de la nueva área será una estructura con forma de tortuga de 5,7 metros de longitud y 2,4 metros de altura, que combina tobogán, huecos para gatear y superficies para trepar. El juego mezcla texturas, colores y formas pensadas para estimular la psicomotricidad, la imaginación y la experiencia sensorial de los niños.

La instalación se asentará sobre pavimento continuo de caucho, y la zona quedará delimitada con un cartel informativo con pictogramas, un detalle pensado especialmente para facilitar la comprensión del espacio a niños con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual u otras necesidades de apoyo.

El proyecto no se queda solo en el juego: se completará con la plantación de un seto de mirto de casi 36 metros lineales, con más de un centenar de ejemplares y riego por goteo, y se conservará el arbolado de sombra ya existente en la plaza.

Murcia ya suma más de 630 áreas de juego

Esta nueva zona se integrará en la amplia red municipal de espacios infantiles, que ya supera las 630 áreas de juego y los 3.100 elementos instalados en barrios y pedanías de todo el municipio. Todas ellas están homologadas según la normativa europea vigente y se someten a revisiones periódicas para garantizar la seguridad.

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La red cuenta además con más de 78.000 metros cuadrados de superficies amortiguadoras (principalmente caucho continuo y en loseta) bajo los juegos, y más de un centenar de áreas ya disponen de sistemas de sombra, con más de 17.000 metros cuadrados de superficie protegida.