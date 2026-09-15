Transporte
Una avería complica este martes los viajes en AVE entre Murcia y Madrid: Renfe avisa de posibles retrasos
Adif trabaja para solucionar una incidencia en la salida sur de la capital que está condicionando varias conexiones ferroviarias de larga distancia
Los viajeros que tengan previsto coger el AVE entre Madrid y la Región de Murcia este martes deben contar con posibles retrasos. Una incidencia en la señalización ferroviaria entre la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y el punto de Los Gavilanes está afectando a la circulación de los trenes de alta velocidad que enlazan la capital con Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Adif confirma la avería y pide paciencia a los usuarios
El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, confirmó este martes la incidencia a través de su cuenta en la red social X, donde precisó que el personal de la compañía ya está trabajando para resolver el problema "a la mayor brevedad posible".
Los Gavilanes es un enclave estratégico dentro de la red de alta velocidad española, ya que constituye un punto kilométrico y de señalización clave situado en la salida sur de Madrid, por donde discurre el tráfico ferroviario hacia Andalucía, la Comunidad Valenciana y, por extensión, hacia la Región de Murcia.
Renfe avisa de demoras en Larga Distancia, AVE y Media Distancia
Como consecuencia directa de esta avería, Renfe también se ha pronunciado en la misma red social para advertir de que los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia que conectan Madrid con Andalucía y Levante (rutas por las que también circulan los servicios con destino u origen en Murcia) pueden sufrir demoras hasta que se resuelva la incidencia.
Por el momento, ni Adif ni Renfe han concretado una previsión horaria sobre cuándo quedará normalizada la circulación, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus trenes antes de dirigirse a la estación.
El segundo susto ferroviario en menos de una semana
Esta no es la primera incidencia que golpea a la red de alta velocidad española en los últimos días. El pasado 9 de septiembre, la circulación tuvo que cortarse durante cerca de dos horas en el corredor Madrid-Barcelona para reparar daños en la catenaria a la altura de Sant Vicenç dels Horts, en Cataluña. Según explicó entonces Adif, esos daños fueron consecuencia del temporal que azotaba la zona en aquellos días.
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