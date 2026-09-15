El Lorca Deportiva ficha a Juanma Bravo para sustituir al lesionado Álvaro Martínez

El Lorca Deportiva se ha movido rápido para sustituir al lesionado de larga duración Álvaro Martínez, quien se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en el transcurso del partido de la primera jornada frente al Elche Ilicitano.

El nuevo inquilino en el vestuario blanquiazul es Juan Manuel Bravo Alcántara (Murcia, 1998) y tiene veintiocho años. El mediocentro murciano llega a Lorca procedente del UCAM Murcia CF, con el que jugó 25 partidos la pasada temporada. Anteriormente estuvo una temporada en el Ourense CF, de Primera Federación, y pasó cuatro años en el AD Alcorcón, tres de ellos en Segunda División. Formado en la cantera del Real Murcia, llegó a formar parte del primer equipo murcianista durante cuatro temporadas en Segunda División B.

Juanma Bravo se une a los fichajes de Sergi Esteban, Keiser, Alain, Mateo Enríquez, Chesco, Cagigal, Antonio Sola, Carmona, Kike Carrrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz, y son ya quince las caras nuevas para el proyecto de Sebas López esta temporada.

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El Lorca Deportiva se medirá este domingo al Intercity a las doce del mediodía en el estadio Artés Carrasco. Es el primer fin de semana de la feria lorquina y por la tarde hay una corrida de toros en el coso de Sutullena.