Casting en Murcia: buscan mujeres "guapas, atractivas y con cuerpo atlético" para una película

Una nueva película prepara su rodaje en Murcia y ya busca parte de su reparto, aunque el perfil que solicita la convocatoria no pasa precisamente desapercibido: "mujeres de entre 20 y 30 años", residentes en Murcia o alrededores y descritas en el anuncio como "guapas, atractivas y con cuerpo atlético". El proceso está gestionado por Casting Ficción y busca una actriz de reparto.

El rodaje, previsto desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre, figura entre sus requisitos disponer de un enlace a escenas con texto o a un videobook, aunque la organización advierte de que no se aceptarán materiales procedentes únicamente de spots publicitarios. El trabajo será remunerado según convenio y las participantes seleccionadas contarán con alta en la Seguridad Social.

Requisitos

La convocatoria solicita fotografías actuales de las candidatas, tanto de medio cuerpo como de cuerpo entero, tomadas de frente y sin gorras, pañuelos ni gafas de sol. Junto a este material deberán facilitar sus datos personales, lugar de residencia, altura y tallas de camisa, pantalón y calzado.

La selección busca específicamente actriz de reparto, por lo que el proceso no corresponde a una convocatoria genérica de figuración. El anuncio señala además que se buscan mujeres con un perfil físico concreto: "guapas, atractivas y con cuerpo atético", aunque no facilita más detalles sobre el personaje ni sobre la película.

Uno de los requisitos imprescindibles para presentarse al proceso es disponer de un enlace a escenas con texto o a un videobook. La organización advierte expresamente de que no se aceptarán videobooks compuestos únicamente por spots publicitarios.

Cómo participar en el casting

El proceso está organizado y gestionado por Casting Ficción, empresa especializada en procesos de selección de actores, actrices y figurantes para producciones audiovisuales de cine, televisión y publicidad. La compañía dispone de una plataforma propia para la gestión de castings y trabaja con profesionales y producciones de distintos puntos de España.

No se ha facilitado por el momento el título de la película ni la productora responsable del rodaje, por lo que la convocatoria únicamente permite conocer que se trata de un nuevo largometraje con rodaje previsto en Murcia entre noviembre y diciembre.

Las interesadas pueden enviar su candidatura por WhatsApp al 631 76 63 23, incluyendo nombre y apellidos, edad, DNI, lugar de residencia, enlace a escenas con texto o videobook, fotografías actuales y sus medidas y tallas.

Las candidatas pueden consultar también la actividad de Casting Ficción a través de sus canales oficiales y de su página web.