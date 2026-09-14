Un gigante francés se queda con el antiguo Mercadona del Infante y prepara su desembarco en Murcia

Quien entre estos días en la web de On Air Fitness y consulte su mapa de centros se llevará una sorpresa si vive en Murcia: un punto marcado como "en construcción" señala directamente a la capital. Ni rastro todavía de una fecha de inauguración, pero sí una pista de lo que está por venir: la compañía ya anuncia que ya hay ofertas de preapertura para quienes reserven su plaza antes de que se corte la cinta.

El misterio del emplazamiento, sin embargo, tiene poco de misterio para quien pasee por el barrio del Infante. El local elegido es el que hasta hace poco ocupaba un Mercadona, en la calle Jorge Manrique esquina con la Avenida Infante Juan Manuel, cerrado de forma definitiva en abril de 2026 como parte del giro de la cadena de supermercados hacia sus nuevas 'Tiendas Eficientes', más grandes y sostenibles. Casi 3.000 metros cuadrados que llevaban meses vacíos y que ahora encuentran nuevo inquilino.

No es casualidad que un gimnasio se haya fijado en semejante superficie. On Air Fitness ha construido su identidad precisamente sobre el gigantismo: centros que rara vez bajan de los 2.000 metros cuadrados y que se venden menos como salas de pesas y más como clubes de experiencia, con iluminación y sonido de nivel de discoteca envolviendo zonas de musculación guiada, cross training y boxeo.

Murcia se suma así a una lista de ciudades que la marca francesa ha ido tachando en su expansión relámpago por España. Primero fueron varios clubes en la Comunidad Valenciana; después, el salto a Madrid y Barcelona. La propia compañía reconoce en su web que el siguiente paso ya está en marcha, con Sevilla, Málaga y Murcia como próximas piezas del tablero, combinando aperturas propias y acuerdos de máster franquicia.

Por ahora, a los murcianos solo les queda vigilar las obras de la calle Jorge Manrique y estar atentos al mapa de la web, que será probablemente el primero en desvelar cuándo se abrirán, por fin, las puertas.