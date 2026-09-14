La Aemet despeja la gran duda para la Romería de la Fuensanta en Murcia: el tiempo dará un giro justo ese martes

Murcia se prepara para vivir una de sus jornadas más queridas del calendario festivo. Este martes, 15 de septiembre, festivo local en el municipio, miles de murcianos acompañarán a su patrona, la Virgen de la Fuensanta, en la tradicional Romería que la lleva de vuelta desde la Catedral, con parada en la Iglesia del Carmen, hasta su Santuario en Algezares. Y, para alivio de los romeros, el tiempo va a respetar la tradición.

Así lo ha confirmado a La Opinión el meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región, Juan Esteban Palenzuela, quien ha adelantado que el día grande de la Fuensanta transcurrirá con "ausencia de precipitaciones", despejando cualquier duda sobre paraguas o chubasqueros para quienes se echen a la calle a seguir a la Morenica.

Sube el termómetro, sobre todo en el interior

La otra cara de la moneda es el calor. Según explica Palenzuela, a partir de este martes las máximas comenzarán a repuntar en toda la Región, con especial intensidad en los municipios de interior, donde el ascenso podría ser de "3 o 4 grados por encima" de los valores previos. Un repunte que dejará a Murcia capital llegando a los 34 grados de máxima, mientras que las mínimas se mantendrán en línea con los días anteriores, sin grandes sobresaltos.

La propia Aemet lo corrobora en su predicción oficial para el martes: cielos poco nubosos o despejados, con las mínimas en ligero ascenso en el interior y en ligero descenso en el litoral oriental, mientras que las máximas suben en el interior y permanecen estables en la costa. El viento soplará flojo y variable, aunque por la tarde tenderá a componente sur, con alguna racha ocasionalmente moderada.

Palenzuela apunta además otro cambio de tendencia: la Región dirá adiós, al menos por ahora, a las noches tropicales, esas en las que el termómetro no baja de los 20 grados. La excepción será el litoral, que por su cercanía al mar seguirá conservando noches algo más calurosas que el resto de la Comunidad.

Estas son las temperaturas previstas para el martes

Según los datos de la Aemet, estas son las mínimas y máximas esperadas para el 15 de septiembre en los principales municipios de la Región:

Murcia : 18º y 34º

: 18º y 34º Cartagena : 18º y 29º

: 18º y 29º Lorca : 18º y 32º

: 18º y 32º Caravaca de la Cruz : 15º y 34º

: 15º y 34º Yecla: 15º y 35º

De un fin de semana fresco a un martes más caluroso

El repunte térmico llega después de un fin de semana tranquilo en cuanto a temperaturas. El sábado y el domingo, la Región quedó al margen del golpe de calor que sí sufrió buena parte de España de la mano de la conocida como 'cresta africana', que llevó los termómetros a rozar los 40 grados en el suroeste peninsular.

En Murcia, las máximas de aquellos días se movieron entre los 28 y los 32 grados, sin apenas cambios respecto a jornadas anteriores. Ahora, con la llegada del martes, ese paréntesis fresco toca a su fin y el calor vuelve a hacerse notar, justo a tiempo para acompañar a los murcianos en su cita más tradicional con la Fuensanta.